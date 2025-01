Storytel julkaisi kokonaan tekoälyn kirjoittaman äänikirjan

Ruotsalainen äänikirjapalvelu Storytel kertoi jo vuonna 2023, että se aikoo korvata ihmisiä tekoälyllä äänikirjojen lukijoina. Ja näin onkin käynyt, sillä yhä useammat äänikirjat ovat tekoälyn ääneen lukemia.

Jo tuolloin yhtiö linjasi, että näin saadaan "jopa 95% säästöt" verrattuna ihmistyövoiman käyttöön. Samaan hengenvetoon yhtiö myös kertoi, että säästöt eivät missään nimessä tarkoita sitä, että kuluttajilta perityt kuukausimaksut tulisivat laskemaan. Sen sijaan Storytel nosti hiljattain tilaushintojaan jopa 33%, käyttäen kirjojen noussutta arvonlisäverokantaa tekosyynä - vaikka ALV-tason nousu olisi tarkoittanut oikeasti painetta vain parin euron hinnan korotuksille.

Nyt yhtiö on päättänyt viedä "poistetaan tarpeeton kuluerä eli ihminen" -konseptiaan asteen pidemmälle.

Storytel kertoo tiedotteessaan julkaisseensa uuden kirjan, joka on täysin tekoälyllä luotu.



New Horizon on neljän novellin antologia, jotka sijoittuvat kuvitteelliseen New Horizon City -kaupunkiin tulevaisuudessa, jossa tekoäly on syvästi integroitunut osaksi arkea.

Kirjat on kirjoitettu Claude 3 ja ChatGPT 4/4o -kielimalleja käyttäen ja jopa kirjan kansikuva on tuotettu Midjourney-tekoälyllä. Lukijana on, luonnollisesti, Storytelin tekoälyääni.