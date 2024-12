Unkari yrittää saada viestiliikenteen yksityisyyden murtavan lain läpi takaoven kautta - ensimmäinen yritys kaatui

🔴 Senaste nytt om Chat Control 2, från EDRi. Med tillägget att Finland nu tycks säga nerj till CC2. 👇



There are a lot of rumours going around this week about the EU's draft CSA Regulation (aka chat control) so I wanted to share what we know and what we suspect:



• Hungary is... pic.twitter.com/rNNUg8imyb