Intia kielsi TikTokin, näin kävi lyhytvideoille

Intian ja Kiinan välit ovat olleet katastrofaalisen huonot jo vuosien ajan. Välit huononivat target="_blank">vuosien 2020 ja 2021 välillä käydyissä rajakahakoissa, eivätkä ne ole koskaan palautuneet samalle tolalle.

Intiaa hallitseva hindunationalistinen hallitus on lyönyt pitkälti vettä myllyyn ja maassa on kampanjoitu jo vuosien ajan "Älä osta kiinalaisia tuotteita" -kulmalla. Tilanteella on ollut myös erikoisia vaikutuksia siihen, että lähes kaikki kännykkävalmistajat valmistavat nykyisin osan kännyköistään myös Intiassa, nimenomaan Intian markkinoita varten. Myös kiinalaismerkit.

Tähän kuvioon kytkeytyy vahvasti myös länsimaissa tapetilla oleva TikTok, joka on käytännössä ainoa megasuosittu sosiaalisen median sovellus, joka ei ole amerikkalaisessa omistuksessa. TikTokin emoyhtiölle ByteDancelle on asetettu Yhdysvalloissa uhkavaatimus, jossa sen pitää myydä TikTok yhdeksän kuukauden sisällä - tai TikTok kielletään Yhdysvalloissa.



Mutta mitä tapahtuisi, jos TikTok kiellettäisiin...?

Tähän saadaankin näppärästi vastaus katsomalla, mitä Intiassa tapahtui, sillä maailman väkirikkaimmaksi valtioksi noussut Intia kielsi TikTokin vuonna 2020.

TikTokilla oli yli 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää Intiassa ennen sovelluksen kieltämistä.

Kun tieto kieltämisestä ilmoitettiin, tapahtui kaksi merkittävää asiaa. Ensinnäkin Google rakensi pikavauhdilla YouTubeen erillisen lyhytvideo-osion, YouTube Shortsin. Palvelu lanseerattiin ensimmäisenä nimenomaan Intiassa, käytännössä lennosta samaan aikaan, kun TikTok kiellettiin.

Ja - kuin yllättäen - Metan (joka myös emoyhtiötasolla tunnettiin vielä silloin Facebookina) omistamaan Instagramiin lisättiin tuki lyhytvideoille, Instagram Reelsin muodossa (suomeksi reelsit tunnetaan keloina). Reels julkaistiin elokuussa 2020 - ja ensimmäisenä nimenomaan Intiassa.

Neljä vuotta myöhemmin tilanne on se, että TikTokin tilalle ei syntynyt minkäänlaista omaa, intialaista palvelua, vaan kaikki intialaiset videoiden tekijät ja katselijat siirtyivät käyttämään YouTube Shortsia ja Instagram Reelsiä.

Tilanne on tietysti siinä mielessä erikoinen, että sekä Instagramin emoyhtiö Meta että YouTuben emoyhtiö Alphabet (entinen Google) ovat tietojen keruun ja käytön vuoksi haastettuna oikeuteen sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Lyhytvideoina tehty ja katseltu sisältö ei Intiassa muuttunut millään tavalla TikTokin kiellon jälkeen, ainoastaan levityskanava vaihtui TikTokista amerikkalaisyhtiöiden käsiin. Myöskään lyhytvideoiden katselu ei millään tavalla vähentynyt, vaan vuosien saatossa sekin on Intiassa kasvanut, lihottaen YouTuben ja Instagramin tuloja ja käyttäjädatan aarrearkkua.



Monet TikTokin kieltämistä vaativat perustelut ovatkin kovin tekpyhiä.