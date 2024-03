TikTok on pakko myydä tai se kielletään Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain kongressi on äänestyksessään päättänyt, että lyhytvideopalvelu TikTok on pakko myydä. Palvelun omistaa kiinalainen ByteDance, joka on myös palvelun alunperin kehittänyt.

ByteDance omistaa TikTokin lisäksi myös kiinalaisen vastineen, Douyinin.

ByteDancellä on kongressin päätöksen mukaan 165 vuorokautta aikaa myydä TikTok ulkopuoliselle taholle. Jos yritys ei saa palvelua myytyä aikarajaan mennessä, sovelluskaupat joutuvat estämään sen jakelun Yhdysvalloissa aikarajan päätyttyä.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee TikTokin markkina-arvo. Vuonna 2023 TikTokin ja Douyinin yhteiseksi markkina-arvoksi arvioitiin noin 200 miljardia dollaria eli noin 182 miljardia euroa.

Maailmasta ei löydy kovinkaan montaa tahoa, jolla olisi vara raapaista säästöpossustaan 182 miljardia euroa TikTokin ostoon. Ei, vaikka kauppaan kuuluisikin ainoastaan Kiinan ulkopuolella käytetty TikTok, ilman Douyinia.



Tiukka aikaraja asettanee TikTokin arvon pahaan alennusmyyntiin - ja lisäksi ostaja ei äärimmäisen todennäköisesti voi olla millään tavalla kiinalaisella rahalla tuettu yritys - joka rajoittaa potentiaalista ostajakuntaa entisestään.

Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pakkomyynti viedään lähes varmuudella oikeuteen TikTokin emoyhtiön toimesta.

Lisäksi kongressin päätös voi vielä vesittyä, sillä lakiesitys vaatii myös senaatin tuen.