Mikki Hiiri on vapaa! Ja päätyy räiskintäpelin hahmoksi

Mikki Hiiri on vihdoin vapaa! Tai ainakin Disneyn luoman ikonisen hiirulaisen ensimmäinen versio, joka vapautui tekijänoikeuksien rajoitteista 1.1.2024.

Netti on jo ottamassa riemua irti muutoksesta ja erilaiset Mikki-pohjaiset meemit ovat täyttämässä sosiaalisen median kanavia.

Myös ensimmäinen hahmoa käyttävä peli on jo tiedossa: Mouse -nimellä kulkeva peli ilmestyy näillä näkymin vuonna 2025. Pelissä seikkaillaan kovasti tutun hiirulaisen maailmaa muistuttavassa, mustavalkoisessa maailmassa.

Ja tietysti myös se alkuperäinen elokuva löytyy jo useammaltakin YouTuben kanavalta, mm. täältä.

Monille meemiharrastelijoille kuitenkin pari varoituksen sanaa:

Mikki Hiiri, Mickey Mouse ja kaikki muutkin käännökset hiirulaisen nimestä ovat Disneyn omistamia tavaramerkkejä, eikä niiden suoja-aika raukea koskaan. Eli hahmoa ei saa koskaan kutsua Mikki Hiireksi, vaikka se olisi yksi yhteen kopio alkuperäisen Höyrylaiva-Villen hahmosta.