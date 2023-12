Mikki Hiiren tekijänoikeudet lakkaavat vuoden 2024 alussa

Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien historia on mutkikas, mutta on yksi yhtiö, joka on onnistunut lobbaamaan niihin muutoksia useammin kuin kukaan muu. Kyseessä on tietysti Disney, rakastettujen animaatioiden koti, mutta myös Marvelin, LucasFilmsin ja useiden muiden elokuvastudioiden omistaja.

Alunperin Yhdysvaltain tekijänoikeuslait takasivat kirjoille, kartoille ja kaavioille 14 vuoden suojan. Lisäksi teoksen tekijä pystyi halutessaan anomaan tekijänoikeudelle 14 vuoden jatkoajan. Musiikkia ja maalauksia tekijänoikeuslaki ei suojellut lainkaan - mutta vuosi olikin 1790.

Tuon jälkeen tekijänoikeuslain suoja-aikaa on venytetty askel askeleelta. 1900-luvun alkuun mennessä tekijänoikeuden suoja-aikaa oli kasvatettu jo 56 vuoteen.

Mutta sitten viihdeteollisuus todenteolla syntyi. Ja syntyi pieni hiiri: Disneyn ikoninen Mikki Hiiri, joka sai ensiesiintymisensä Höyrylaiva-Ville animaatioelokuvassa vuonna 1928.

Mikin ensiesiintymisen suoja-aika oli siis päättymässä vuonna 1984. Yhtiö hätääntyi asiasta jo hyvissä ajoin ja alkoi lobbaamaan Yhdysvaltain lainsäätäjiä 1970-luvulla ja sai leivottua Yhdysvaltain tekijänoikeuslakiin merkittävän muutoksen.



Vuonna 1976 uusittu tekijänoikeuslaki muutti suoja-ajan pituudeksi 75 vuotta - tai mikäli tekijänoikeudet olivat yksityishenkilön omistuksessa, suoja-aika kattoi tekijän koko eliniän sekä 50 vuoden ajanjakson tekijän kuoleman jälkeen. Lakimuutosta kutsutaan Yhdysvalloissa leikkisästi "Mickey Mouse Protection Act" -lakina.

Uusitun lain ansiosta Höyrylaiva-Villen tekijänoikeudet olivat umpeutumassa vasta vuoden 2003 jälkeen. Disney aloitti 1990-luvulla uuden lobbaamiskierroksen - ja onnistui.

Vuonna 1998 Yhdysvaltain tekijänoikeuksien suoja-aikaa venytettiin jälleen kerran: nyt suoja-ajaksi asetettiin 95 vuotta - tai 75 vuotta tekijän kuolemasta. Eli suoja-aika venyi 20 vuodella pidemmäksi.

Mutta tällä kertaa Disney ei ole joko vaivautunut lobbaamaan lisäaikaa - tai on epäonnistunut siinä.

Mikki Hiiren ensimmäinen elokuvaesiintyminen muuttuu tekijänoikeusvapaaksi vuoden 2024 alusta alkaen.

Tekijänoikeusvapaa tarkoittaa tässä yhteydessä termiä public domain, eli mitkään tekijän asettamat rajoitukset tai säännöt eivät enää sääntele teoksen käyttöä ja käyttötapoje.

Nettiarkisto Archive.org järjestää tammikuussa tapauksen vuoksi virtuaaliset juhlat, joissa on mm. paneelikeskusteluja tekijänoikeuksien vaikutuksesta luovuuteen.

Kannattaa kuitenkin pitää hiirenkorva-lakit vielä kaapissa piilossa, sillä Höyrylaiva-Villen "vapautuminen" tarkoittaa vain sitä, että aivan alkuperäinen muoto Mikistä karkaa Disneyn kourien ulottumattomiin. Suuren yleisön paremmin tuntema, pyöreämpi, punahousuinen Mikki syntyi vasta 1930-luvun lopulla. Eli nykymuotoisen Mikin käyttäminen vaatii edelleen luvan Disneyltä vuoden 2024 jälkeenkin.



Mikki Hiiren nimeä ei myöskään saa käyttää jatkossakaan, sillä nimi on Disneyn tavaramerkki - ja tavaramerkkien suoja-ajat eivät lakkaa koskaan, jos omistaja vain muistaa ne uusia itselleen. Myöskään hahmon käyttö kaupallisissa tarkoituksissa ei ole ihan yksinkertaista, edes vuodenvaihteen jälkeen.

Vuodenvaihteessa raukeaa myös mm. Kippari-Kallen tavaramerkki Yhdysvalloissa, mutta hahmo muuttui EU:ssa public domain -hahmoksi jo vuonna 2009.

Suomessa tekijänoikeuksien suoja-aika kattaa tekijän koko elämän sekä 70 vuoden jakson tekijän kuoleman jälkeen. Mikäli teoksella on useampia tekijöitä, teos muuttuu tekijänoikeuksista vapaaksi vasta kun viimeisenkin tekijän kuolemasta tulee kuluneeksi 70 vuotta.