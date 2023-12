Chrome tekee mainosestojen käytöstä todella hankalaa vuonna 2024

Google omistaa maailman suurimman mainoskoneiston. Yhtiöllä on sormensa pelissä käytännössä kaikissa mahdollisissa verkkomainonnan osa-alueissa. Eli riippumatta siitä, millä sivustolla käyt: olipa se sitten YouTube, AfterDawn, Helsingin Sanomat tai Microsoftin Bing, on äärimmäisen todennäköistä, että jokaisesta mainoksesta tipahtaa siivu Googlen lompakkoon.

Yhtiö on sementoinut asemansa monin tavoin: se omistaa suoran mainosverkon AdSensen muodossa, useita maailman suosituimpia sivustoja (Google, YouTube sekä valtavat määrät mainosten välitykseen vaadittavaa teknologiaa ja palveluita.

Samalla yhtiö on myös maailman suosituimman verkkoselaimen, Chromen, omistaja.

Tässä syntyy vuosi vuodelta enemmän konfliktia aiheuttava ristiriita, sillä Chromen selainlaajennukset ovat suosituin tapa estää mainontaa verkossa.

Jo pari vuotta sitten Google suututti käyttäjänsä perinpohjaisesti, kun se kertoi suunnitelmistaan muuttaa Chromen selainlaajennusten teknologiaa. Uusi Manifest V3 tekee käytännössä mainosesto-ohjelmien käytöstä merkittävästi vaikeampaa, kun niihin voidaan lisätä aiempaa rajallisempi määrä ehtoja. Ehtojen avulla kyseiset ohjelmat tunnistavat paikat, joista mainoksia pitäisi poistaa tai jättää lataamatta.



Asiasta on väännetty jo kahden vuoden ajan ja Google on tehnyt pieniä myönnytyksiä mainosestäjien hyväksi. Kompromissin myötä uusittu laajennusten rajapinta on saapumassa käyttöön kesäkuussa 2024.

Ilmeisesti puolivillainen kompromissi ei tyydyttänyt Googlea täysin, sillä yhtiö on ottanut mainokset estävät käyttäjät silmätikukseen viime aikoina. Yhtiöhän ryhtyi estämään mainosesto-ohjelmien käyttöä YouTubessa hiljattain.

Uusin ase sodassa liittyykin jakelutiehen.

Manifest V3 käyttöönoton myötä selaimiin asennetut laajennukset eivät saa enää ottaa yhteyttä ulkopuolisiin palvelimiin, vaan mahdolliset päivitykset pitää toimittaa laajennuksen päivityksenä.

Käytännössä asia kulminoituu YouTuben aloittamaan sotaan mainosestoja vastaan.

YouTube muuttaa nykyisin päivittäin koodiaan, joka tunnistaa mainosestot. Tähän saakka mainosesto-ohjelmat ovat nopeasti muutaneet omia sovelluksiaan noin tunnin sisään YouTuben muutosten jälkeen - jotta ohjelmia käyttäviltä käyttäjiltä ei estettäisi pääsyä YouTubeen.

Manifest V3 myötä ohjelmien kehittäjät eivät voi tehdä "lennosta" päivityksiä koodiinsa, vaan päivitykset pitää viedä Googlen hallitseman Chromen laajennuskaupan kautta jakeluun.

Eli Googlelle itselleen jää etumatka: kun laajennus on keksinyt uuden tavan estää YouTuben mainokset, se pitää lähettää Chromen kauppaan hyväksyttäväksi - ja näin Googlella on reilusti aikaa muuttaa YouTubea juuri sen verran, että päivityksestä ei ole mitään iloa. Lisäosan päivityksen hyväksyminen Chromen kauppaan kestää nykyisin jotain muutamasta tunnista aina useampaan viikkoon asti.



YouTuben ja mainosestäjien välisessä kissa ja hiiri -leikissä Google on siis päättänyt hidastaa hiiren (mainosestäjät) liikkeitä merkittävästi.

Kesällä käytännössä kaikki muutkin selaimet siirtyvät käyttämään samaa laajennusten rajapintaa: Google kontrolloi Chromen pohjana olevaa Chromium-selainta ja pakottaa muutokset myös sinne. Brave, Edge ja lähes kaikki muutkin selaimet puolestaan käyttävät Chromiumia moottorinaan.

Merkittävä poikkeus on Firefox, mutta sekin tukee Manifest V3:sta, pitkälti siksi, että valtaosa selainten lisäosista kehitetään Chromelle - ja Firefoxin omistaja Mozilla haluaa, että samat lisäosat toimivat Firefoxissakin. Mozilla on kuitenkin luvannut, että räikeimmät uudistuksen mukanaan tuomat rajoitteet eivät koske Firefoxia.