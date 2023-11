YouTube estää nyt mainosten estäjät maailmanlaajuisesti, myös Suomessa

YouTube aloitti taistelemaan mainosten estäjiä vastaan toukokuussa ilmoittamalla käyttäjille, että mainosten estävän ohjelman käyttäminen on kiellettyä YouTubessa. Kesäkuussa palvelu alkoi ilmoittamaan tietyillä alueilla käyttäjille, että "videosoitin estetään kolmen videon jälkeen", mikäli mainosesto-ohjelmaa ei poista käytöstä.

Kesästä asti kyseessä on ollut testistä, jossa ilmoitusta on esitelty vain pienelle osalle käyttäjistä. Nyt YouTuben edustaja on vahvistanut The Vergelle, että YouTube on laajentanut käytäntöä koskemaan koko maailmaa.

Pikaisen kokeilun perusteella itsellä minkäänlaista ilmoitusta ei vielä toistaiseksi eteen tule, vaikka mainosesto-ohjelmaa käyttää. Reddit-palvelussa käyttäjä 1mppa on jakanut kuvan kyseisestä ilmoituksesta, joka vahvistaa, että mainosten estäjien estäminen on käytössä Suomessakin.







Mainosestot rikkovat YouTuben käyttöehtoja. Kuva: 1mppa / Reddit.

Ilmoituksen mukaan mainosestot rikkovat YouTuben käyttöehtoja. Ilmoituksen mukaan videon toisto on estetty, ellei YouTubea lisätä sallituksi tai mainosestoa poisteta kokonaan käytöstä. Ilmoitus myös ehdottaa vaihtoehdoksi maksullisen YouTube Premiumin tilausta, joka poistaa maksua vastaan mainokset palvelusta.

YouTube poisti hiljattain Premium Lite -jäsenyyden, joten vaihtoehtona on enää tavallinen Premium, joka maksaa Suomessa 11,99 euroa kuukaudessa. Premiumin hintaa myös nostettiin hiljattain Yhdysvalloissa.

YouTube huomauttaa, että mainoksilla tuetaan YouTubea sekä sisällöntuottajia. Sisällöntuottajat saavat myös osuuden, mikäli katsojalla on maksullinen Premium.

Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa maksaa korkeaa kuukausimaksua palvelusta, joten tällöin vaihtoehdoksi jää katselu mainosten kanssa. Monia kuitenkin mainokset ärsyttävät, sillä niitä esimerkiksi näytetään hyvin paljon, vaikka video itsessään on kestoltaan lyhyt.

Lisäksi osa YouTubessa näkyvistä mainoksista saattaa olla jopa viruksia tai huijauksia, ja joskus palvelussa saattaa näkyä mainoksia mainosten estämiseen tarkoitetuista ohjelmista.

YouTube on myös muillakin tavoin panostanut mainoksiin. YouTube on televisioilla testannut 30 sekunnin mittaisia mainoksia, joita ei voi ohittaa, sekä pidempiä mainoskatkoja, joita näytetään katselijalle harvemmin.