Operaattori saa sulkea nettiyhteytesi, jos reititin tai tietokone ovat saastuneet

Suomessa toimivilla operaattoreilla on lain mukainen velvollisuus sulkea kuluttajan käytössä oleva nettiliittymä, mikäli nettiliittymä aiheuttaa häiriötä tietoliikenteelle.

Käytännössä tällainen tilanne voi johtua kahdesta syystä: ensinnäkin, liittymää käyttää jokin tietokone, kännykkä tai muu laite, joka on pahasti saastunut haittaohjelmilla. Toinen tyypillinen tilanne on se, että varsinainen reititin on kaapattu rikollisten toimesta ja valjastettu muuhun käyttöön.

Tietokoneen haittaohjelmia ehkäistään parhaiten pitämällä tietokoneen tietoturva ajan tasalla. Tähän auttaa ajan tasalla oleva virustorjunta sekä uusimmat päivitykset sisältävä tietokone.

Windowsin osalta kannattaa huomata, että Windows 7 ja Windows 8 -käyttöjärjestelmien tukiaika on jo loppunut - eli ne ovat turvattomia jo nyt. Windows 10 osalta tukiaika on päättymässä vuonna 2025.



Tukiajan voimassaolokaan ei tietysti auta mitään, jos tietokoneeseen ei suostu asentamaan käyttöjärjestelmän tarjoamia päivityksiä.

Puhelimissa tilanne on vielä haastavampi, sillä etenkin Android-puhelinten päivitykset loppuvat usein jo ostohetkestä muutaman vuoden sisään.

Vielä pahemmaksi riesaksi ovat muodostumassa reitittimet, eli laitteet, joilla kodin verkkoyhteys jaetaan kotoa löytyville laitteille. Reitittimet eivät yleensä päivitä itse omaa laiteohjelmistoaan, vaan nettiliittymän käyttäjän pitää osata päivittää laiteohjelmisto itse.

Ilta-Sanomien mukaan mm. Telia ottaa yhteyttä vuosittain noin tuhanteen asiakkaaseensa, joiden verkoissa on havaittu tietoturvaongelmia. Edellä mainittujen ongelmien lisäksi yksi mainitsemisen arvoinen seikka on myös se, että moni kuluttaja ei vaihda reitittimensä oletuksena tulevaa salasanaa vahvempaan.

Mikäli kuluttaja ei korjaa verkossaan olevia ongelmia - johtuivatpa ne sitten reitittimen, tietokoneen tai kännykän tietoturvasta, on operaattorilla lain mukainen velvollisuus katkaista kuluttajan verkkoyhteys. Korvauksia tilanteesta ei makseta, sillä ongelman syynä on tässä tapauksessa nimenomaan kuluttaja itse.