Suosittujen albumien julkaisu aiheuttaa auto-onnettomuuksia

Harvard Medical Schoolin tutkimuksen mukaan kaikkien suosituimpien albumien julkaisut aiheuttavat selvästi havaittavan nousun liikenneonnettomuuksien määrässä Yhdysvalloissa.

Tutkijat etsivät kymmenen suosituinta musiikkialbumia vuosien 2017 ja 2022 väliltä sen pohjalta, miten paljon niitä oli kuunneltu albumin julkaisupäivänä Spotifyn kautta.

Kyseisten albumien julkaisupäivänä Spotifyn 200 suosituimman kappaleen yhteenlaskettu, kyseisen päivän kuuntelukertojen määrä oli 43 prosenttia suurempi kuin julkaisua edeltävinä tai seuraavina päivinä. Eli suurten ja odotettujen levyjen osalta valtava kuuntelupiikki ajoittuu nimenomaan levyn yhteen, yksittäiseen julkaisupäivään.

Tuon tiedon pohjalta tutkijat perkasivat Yhdysvaltain liikenneonnettomuustilastoja kyseisiltä päiviltä sekä vastaavilta verrokkipäiviltä. Verrokkipäivissä otettiin huomioon juhlapyhät, viikonpäivät sekä tietysti julkaisukuukausi.

Vertailtaessa päiviä, jolloin kyseiset 10 suosituinta levyä julkistettiin suhteessa tavanomaisiin, vastaaviin päiviin, tutkijat havaitsivat, että kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä nousi levyjen julkistuspäivinä 15,1 prosenttia.



Tutkimuksessa arvioitiin, että merkittävä osa uutuuslevyä kuuntelevista ihmisistä kuunteli sitä autossa ajaessaan. Ja tutkijoiden mukaan tietyn levyn etsiminen suoratoistopalveluista ja sieltä kenties yksittäisten kappaleiden etsiminen on toimintana sellaista, että se vie kuljettajan huomiota pois liikenteestä - ja voisi olla selittävä tekijä varsin merkittävälle onnettomuusriskin nousulle.

Tutkijat myöntävät, että he eivät pysty sinänsä todistamaan tutkimuksen hypoteesia, sillä valtaosassa onnettomuuksista ei tiedetty, liittyikö onnettomuuteen kännykän tai auton viihdejärjestelmän käyttöä.

Erityisen kohonnut onnettomuusriski uuden levyn julkaisupäivänä oli miehillä, ihmisillä jotka olivat autossaan yksin, nuorilla kuljettajilla sekä sellaisilla kuljettajilla, joiden autossa oli käytössä auton viihdejärjestelmä.

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