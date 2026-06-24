Digitaalinen euro eteni Euroopan parlamentissa - tulisi käyttöön 2028

Digitaalinen euro eli ns. digieuro otti merkittävän askeleen kohti toteutumistaan tällä viikolla.

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta (Economic and Monetary Affairs Committee) hyväksyi digitaalisen valuutan luonnin tiistaina pidetyssä kokouksessa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa 43 valiokunnan jäsentä kannatti digieuron ehdotettua kokonaisuutta ja 14 puolestaan vastusti sitä.

Mikä ihmeen digieuro?

Digieuro on Euroopan Unionin haluama maksujärjestelmä, josta tulisi standardi koko Unionin alueelle. Se käytännössä asettuisi kilpailemaan nykyisten, amerikkalaisten täysin hallinnoimien korttimaksujärjestelmien kanssa.

Nykyisinhän esimerkiksi Suomessa kaikki korttimaksut, olipa kyseessä sitten fyysisellä debit-kortilla tai luottokortilla tai kännykän lähimaksulla tehty maksusuoritus kulkevat jonkin yhdysvaltalaisen maksuvälittäjän kautta - yleisimmin joko Visan tai Mastercardin kautta.



Euroopassa joissain maissa on vielä itsenäisiäkin maksuvälittäjiä, mutta Euronewsin mukaan 61 prosenttia kaikista Euroopan korttimaksuista tapahtuu amerikkalaisten Visan ja Mastercardin kautta.

Digieuron vastaanottamisesta tehtäisiin lainsäädännön myötä pakollinen lähes kaikille vähänkään isommille kaupoille ja palveluntarjoajille. Digitaalinen euro eroaisi amerikkalaisten hallinnoimista maksutavoista merkittävästi myös siinä, että se on toteutukseltaan anonyymi, eli maksutapahtumat voidaan varmentaa ilman henkilötietojen välittymistä.

Uusi digieuro ei korvaisi käteistä, vaan tulisi sen rinnalle. Se todennäköisimmin pyrkisi syrjäyttämään isolta osin amerikkalaiset korttiyhtiöt tai ainakin pienentämään merkittävästi niiden vaikutusvaltaa eurooppalaisessa maksuvälityksessä.

Digieuron käytöstä ei myöskään veloitettaisi mitään ylimääräisiä maksuja, päinvastoin kuin nykyisistä sähköisistä maksutavoista, joista korttiyhtiöt perivät kuluja kaupoilta.

Siirtymä eurooppalaiseen omaan sähköiseen maksujärjestelmään on noussut entistä ajankohtaisemmaksi, kun Euroopassa on huomattu miten Yhdysvallat voi käyttää maksujärjestelmien kontrollia vipuvartenaan. Yhdysvaltain hallinto on asettanut 11 Haagissa toimivan Kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijää pakotteiden kohteeksi, jonka vuoksi he eivät saa itselleen enää lainkaan Visan tai Mastercardin verkossa toimivia maksukortteja.