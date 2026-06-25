Roborockin robottiruohonleikkurit päivittyvät heinäkuussa – ei enää tarvetta fyysiselle RTK-tukiasemalle

Roborock valmistelee parhaillaan uuden nRTK-teknologian tuomista kaikkiin robottiruohonleikkurimalleihinsa. Suomessa Roborock toi ensimmäiset robottiruohonleikkurinsa myyntiin aiemmin keväällä.

Ominaisuuden suurin uudistus on se, että valmistajan leikkurit eivät jatkossa tarvitse enää lainkaan pihaan asennettavaa fyysistä RTK-tukiasemaa sijaintinsa määrittämiseen.

Uuden teknologian vyörytys aloitetaan heinäkuussa RockMow Z1 -mallin käyttäjille suunnatulla beta-ohjelmalla.

Tähän asti Roborockin robottiruohonleikkurit ovat vaatineet toimiakseen fyysisen RTK-tukiaseman. Uuden nRTK-teknologian myötä laitteiden paikannus siirtyy kokonaan verkkopohjaiseen ratkaisuun.

Kuluttajalle tämä tarkoittaa helpompaa ja suoraviivaisempaa asennusta sekä siistimpää ilmettä puutarhaan, kun ylimääräistä laitteistoa ei tarvitse sijoittaa pihalle. Samalla vähenevät tukiaseman sijoitteluun, sääolosuhteisiin tai laitteen rikkoutumiseen liittyvät riskit ja ongelmat.



Koska nRTK nojaa verkkopohjaiseen ratkaisuun, robotilla on oltava vakaa verkkoyhteys koko nurmialueella. Mikäli käytössä oleva laite ei tue 4G-yhteyttä, järjestelmä muistuttaa ja suosittelee erillisen 4G-moduulin hankkimista, jotta yhteys pysyy jatkuvasti vakaana eikä paikannus katkea.

Ennen teknologian käyttöönottoa käyttäjän tulee myös tarkistaa kuuluvuuskartasta, että oma asuinalue tukee nRTK-paikannusta. Itse käyttöönotto tapahtuu Roborock-sovelluksen asetusten kautta, jossa laite suorittaa signaali- ja verkkotarkistuksen, aktivoi nRTK-tilan sekä kalibroi olemassa olevan kartan.

Kokonaan uutta kartoitusta ei yleensä vaadita, mutta jos kalibrointi epäonnistuu, valmistaja suosittelee kartan luomista uudelleen tarkkuuden varmistamiseksi.

Järjestelmä on myös joustava, sillä käyttäjän on mahdollista palata nRTK-tilasta takaisin perinteisen fyysisen tukiaseman käyttöön, mikäli se on tarpeen.