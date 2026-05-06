Näissä kunnissa on paras laajakaistan saatavuus - ja näissä huonoin

Suomen laajakaistayhteyksien saatavuus on parantunut tasaisesti vuosi vuodelta. Niin tälläkin kertaa, kertoo Traficomin tuore laajakaistan tilannekatsaus.

Traficom luokittelee Suomen kaikki kunnat tähdillä yhdestä viiteen. Korkeimpaan, viiden tähden luokkaan yltää nyt 14 kuntaa: Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Kempele, Kerava, Kotka, Lahti, Pietarsaari, Pirkkala, Raisio, Riihimäki, Vaasa ja Vantaa.

Vastaavasti alle kahden tähden kuntia on enää jäljellä yhdeksän, kun niitä vuosi sitten oli vielä 18 kappaletta. Alle kahden tähden, eli heikoimmin laajakaistan saatavuusvertailussa sijoittuivat Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi, Puumala, Savukoski, Tervo, Tuusniemi ja Utsjoki.



Traficom antaa kunnille tähdet sen perusteella miten iso osa kunnan asukkaista pystyy saamaan itselleen kiinteän laajakaistayhteyden 30, 100 ja 1000 Mbps nopeusluokissa. Lisäksi mobiilinetin osalta mitataan ns. kotitalouskattavuutta ja siinä mitataan 100 ja 300 Mbps nimellisten yhteyksien saatavuutta. Mobiilinetin osalta mitataan myös tiestön osalta 100 Mbps yhteyksien saatavuutta kunnan alueella.

Tämä on nyt neljäs kerta, kun kunnat luokitellaan samoilla kriteereillä - ja joka vuosi tilanne on parantunut. Alimpaan tähtikategoriaan kuuluvien kuntien määrä on laskenut tasaisesti ja samalla korkeimpaan tähtikategoriaan kuuluvien kuntien määrä on kasvanut joka vuosi.