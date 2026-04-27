Traficom: 135 valitusta digipalveluista vuonna 2025, kärjessä Facebook

Traficomin tuore vuosikertomus (PDF) osoittaa, että vuosi 2025 oli Liikenne- ja viestintäviraston ensimmäinen täysi vuosi kansallisena digitaalisten palvelujen koordinaattorina.





Samalla suomalaisten kuluttajien tietoisuus omista oikeuksistaan on kasvanut selvästi, sillä digipalveluasetukseen (DSA) liittyvien valitusten määrä nousi yhteensä 135 kappaleeseen.

Valtaosa näistä, eli 123 valitusta, osoitettiin suoraan Traficomille, kun taas kuluttaja-asiamies vastaanotti viisi ja tietosuojavaltuutettu seitsemän ilmoitusta.

Erityisen paljon hampaankolossa suomalaisilla oli suuria somejättejä kohtaan, sillä Facebook keräsi 42, Instagram 18 ja TikTok 13 valitusta.

Tyypillisimmin käyttäjät turhautuivat siihen, ettei heidän tilien tai sisältöjen rajoittamiselle annettu riittäviä tai selkeitä perusteluja, minkä lisäksi alustojen omat sisäiset valitustenkäsittelyjärjestelmät ja laittoman sisällön ilmoitusmenettelyt saivat kritiikkiä.

Koska suuret teknologiayhtiöt ovat sijoittautuneet usein muihin EU-maihin, Traficom siirsi yhteensä 71 valitusta eteenpäin, joista peräti 63 päätyi Irlannin viranomaisten pöydälle. Tämä selittyy digipalveluasetuksen sijoittautumismaan perusteella, sillä useimpien suomalaisten suosimien suurten verkkoalustojen, kuten Facebookin, Instagramin ja TikTokin, viralliset toimipaikat sijaitsevat juuri Irlannissa.

Suomalaiset palveluntarjoajat selvisivät vuodesta huomattavasti vähemmällä, sillä niitä koski vain kahdeksan valitusta, eikä Traficom joutunut antamaan yhtään virallista määräystä laittoman sisällön poistamiseksi.





Valvonnan tukena Suomessa toimi myös kolme Traficomin hyväksymää luotettua ilmoittajaa eli Somis Enterprises Oy, Pelastakaa Lapset ry sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, joiden tehtävänä on raportoida asiantuntemuksensa piiriin kuuluvasta laittomasta sisällöstä suoraan alustoille.

Traficomin johtaja Jenni Koskisen mukaan vuosi osoitti, että ymmärrys digipalveluiden säännöistä syvenee ja käyttäjät osaavat vaatia turvallisempaa sekä ennustettavampaa verkkoympäristöä.