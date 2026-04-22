Seuraava macOS ei tue enää Intel-pohjaisia Maceja

Vuonna 2026 julkaistava, seuraava macOS-käyttöjärjestelmän versio, macOS 27 on näillä näkymin yhden aikakauden loppu.

Mediatietojen mukaan syyskuussa 2026 julkaistava seuraava macOS ei enää tue lainkaan Applen tietokoneita, jotka käyttävät Intelin suorittimia. Eli seuraavasta macOS:stä tulee ensimmäinen versio, joka tukee vain ja ainoastaan Applen omia M-sarjan suorittimia, eli ns. Apple Siliconia käyttäviä Macceja.

Apple ryhtyi siirtymään Intelin suorittimista itse valmistamiinsa, ARM-arkkitehtuuria käyttäviin M-sarjan suorittimiin vuonna 2020, kun yhtiö julkaisi M1-suorittimensa. Sen jälkeenkin Intelin suorittimilla varustettuja Macceja vielä myytiin ja julkaistiinkin päivitettyinä versioina, mutta askel askeleelta yhtiö siirsi koko tietokonemallistonsa käyttämään yhtiön omaa järjestelmäpiiriä.



Muutos tarkoittaa sitä, että Intelin suorittimia käyttäville Maceille ei pysty asentamaan tulevaa macOS 27:aa lainkaan, vaan niiden viimeiseksi suureksi käyttöjärjestelmäversioksi jää nykyinen macOS 26.

Elektroniikkajätteeseen nykyisiä Intel-pohjaisia Macceja ei kuitenkaan tarvitse aivan heti heittää, sillä Apple yleensä tarjoaa tietoturvapäivityksiä myös vanhoille käyttöjärjestelmäversioilleen kolmen vuoden ajan. Eli mikäli Intel-pohjaisesta Macista löytyy nykyinen, vuonna 2025 julkaistu macOS 26, se hyvin todennäköisesti tulee saamaan päivityksiä vielä vuoteen 2028 saakka.

Sinänsähän uuteen arkkitehtuuriin hyppääminen ei ollut suinkaan uusi temppu Applelle, sillä yhtiö on vaihtanut tietokoneidensa arkkitehtuuria historian aikana useampaankin kertaan. Kolme viimeisintä siirtymää on toteutettu eräänlaisilla emulaatioratkaisuilla, joissa arkkitehtuurin vaihtumisesta huolimatta suurin osa vanhoistakin ohjelmista on saatu toimimaan sellaisenaan myös uudella arkkitehtuurilla.

Yhtiön edellinen suuri siirtymähän tapahtui vuosina 2005-2006, kun Applen tietokoneet siirtyivät PowerPC-suorittimista Intelin x86-suorittimiin. Sitä edellinen siirtymä tehtiin puolestaan vuosien 1994 ja 1996 välillä, kun Macit siirtyivät Motorolan 680x0 -suorittimista PowerPC-suorittimiin.