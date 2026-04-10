Verkkokaupoille tiukka takaraja: Peruutusnappi oltava käytössä kesäkuussa

Verkkokaupan pelisäännöt muuttuvat merkittävästi tänä kesänä. 19. kesäkuuta 2026 alkaen kaikissa verkkokaupoissa ja mobiilisovelluksissa on oltava selkeä ja helppokäyttöinen peruuttamistoiminto. Kuluttaja-asiamies kehottaa nyt yrityksiä varmistamaan teknisen valmiuden, sillä laiminlyönneistä voi seurata rangaistuksia.





Uuden lainsäädännön tavoitteena on tehdä sopimuksen peruuttamisesta yhtä helppoa kuin sen tekemisestä. Uusi lainsäädäntö koskee verkkorajapinnalla tehtyjä sopimuksia, kuten verkkosivustolla tai sovelluksessa tehtäviä tavaroita tai palveluita koskevia sopimuksia.

Kyse ei ole pelkästä sähköpostilinkistä, vaan teknisestä toiminnallisuudesta, jonka on sijaittava samassa paikassa, jossa sopimus on tehty, esimerkiksi verkkosivustolla tai sovelluksessa. Jos palvelun voi tilata yhdellä klikkauksella sovelluksen sisällä, on se voitava myös perua yhtä helposti.

Peruutustoiminnon on oltava helposti löydettävissä ja käytettävissä koko peruutusajan. Sitä ei saa piilottaa monimutkaisten valikoiden taakse.

Ennen peruutuksen lähettämistä käyttäjän on vahvistettava ilmoitus selkeästi. Tämä estää vahinkoperuutukset, mutta prosessi ei saa silti olla kankea.





Kun kuluttaja painaa peruutusnappia, järjestelmän on lähetettävä välittömästi vahvistus "pysyvällä tavalla" (yleensä sähköpostitse). Vahvistuksesta on käytävä ilmi, mitä on peruutettu sekä tarkka päivämäärä ja kellonaika.

Eli käytännössä 19. kesäkuuta jälkeen esimerkiksi verkkokaupan oman sovelluksen kautta pitää pystyä peruuttamaan "Omat tilaukset" -osiosta tilaus selkeän painikkeen kautta. Napin painamisen ja pikaisen vahvistuksen jälkeen puhelimesi piippaa välittömästi merkiksi saapuneesta sähköpostista, joka toimii virallisena ja aikaleimattuna todisteena peruutuksesta.

Mikäli uutta kuluttajansuojalakiin perustuvaa velvoitetta ei noudata, voi se aiheuttaa taloudellisia riskejä verkkokaupoille.

Suurin riski liittyy peruuttamisaikaan. Jos kauppias ei tarjoa lainmukaista peruuttamistoimintoa tai ei kerro siitä selkeästi, kuluttajan normaali 14 vuorokauden peruuttamisoikeus pitenee 12 kuukaudella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas voi käyttää tuotetta tai palvelua lähes vuoden ja vaatia sen jälkeen rahojaan takaisin, koska peruutusprosessi ei täyttänyt lain vaatimuksia.

Uudistus on osa laajempaa EU-tasoista pyrkimystä kitkeä verkosta niin sanottuja dark patterns -ilmiöitä eli käyttöliittymäratkaisuja, joilla käyttäjiä ohjaillaan tekemään epäedullisia päätöksiä tai vaikeutetaan palveluista poistumista.





Vaikka uusi peruutusnappi tulee pakolliseksi, se ei poista kuluttajan oikeutta peruuttaa kauppa myös perinteisillä tavoilla, kuten sähköpostilla tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Uusi toiminto on kuitenkin tarkoitettu ensisijaiseksi ja vaivattomimmaksi reitiksi kuluttajalle.

Verkkokauppojen ja sovelluskehittäjien on syytä tarkistaa järjestelmänsä välittömästi, sillä takarajaan on aikaa enää kaksi kuukautta.