Italialainen oikeusistuin: Netflixin hinnankorotukset ovat laittomia

Italiassa oikeusistuin on antanut päätöksen, jolla voi olla valtavia vaikutuksia useissa eri maissa.

Oikeuden päätöksen mukaan (italiaksi) Netflixin hinnankorotukset Italiassa vuosien 2017 ja 2024 välillä olivat laittomia, sillä niitä ei perusteltu millään tavalla.

Oikeuden mukaan ilman mitään yksilöityä ja selitettyä syytä tehtävät hintojen korotukset ovat laittomia, sillä ne rikkovat Italian kuluttajansuojalakia. Netflix ei määrittele käyttöehdoissaan mitään yksittäistä syytä, jonka pohjalta se voi korottaa hintoja, vaan se varaa käyttöehdoissaan itselleen yleisesti oikeuden nostaa omia hintojaan. Näin ei oikeuden mielestä saa tehdä, vaan hintojen korotusten syyt pitää avata jo sopimuksessa selkeästi esille - esimerkiksi kuvaten, että ne pohjautuvat inflaatioon tai vastaavaan, ymmärrettävään syyhyn.

Päätöksen taustalla on italialaisen kuluttajajärjestön Movimento Consumatorin nostama kanne, jossa vaadittiin Netflixin hinnankorotusten mitätöimistä ja asiakkaiden hyvittämistä. Tuomioistuin määräsi, että yhtiön on palautettava asiakkailleen perusteettomasti perittyjä maksuja, joiden suuruus voi yksittäistapauksissa nousta jopa 500 euroon Premium-tilaajille ja noin 250 euroon Standard-tilaajille. Hyvitykset koskevat sekä nykyisiä että entisiä asiakkaita, jotka ovat maksaneet korotettuja hintoja kyseisenä ajanjaksona.



Lisäksi tuomioistuin velvoitti Netflixin palauttamaan tilausten hinnat vuoden 2017 tasolle, eli Standard-tilauksen osalta 9,99 euroon kuukaudessa ja Premium-tilauksen osalta 11,99 euroon kuukaudessa. Netflixin on myös tiedotettava päätöksestä kaikille asiakkailleen ja entisille tilaajilleen sekä julkaistava tiedote kansallisissa sanomalehdissä. Oikeus määräsi Netflixin toteuttamaan kaikki vaaditut toimenpiteet 90 päivän sisällä.

Kuluttajajärjestö Movimento Consumatori on ilmoittanut aloittavansa ryhmäkanteen, mikäli Netflix ei noudata tuomiota ja palauta asiakkaille heidän rahojaan sekä alenna hintoja. Netflixillä on Italiassa noin 5,4 miljoonaa tilaajaa, joten pelkästään oikeuden määräämien "liikamaksujen" palautuksen osalta puhutaan sadoista miljoonista, jopa miljardeista euroista.

Lisäksi tapaus voi olla ennakkotapaus laajemminkin Euroopassa, jos muidenkin maiden kuluttajajärjestöt ryhtyvät ajamaan vastaavia oikeusjuttujaan suoratoistopalveluita vastaan. Suomessa kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan tunne ajatusta siitä, että hintojen korotukset pitäisi perustella erikseen, joten meihin päätös tuskin vaikuttaa millään tavalla.

Italialaisten medialähteiden mukaan (italiaksi) Italiassakin kyseessä on vasta alimman oikeusasteen tuomio, eli Netflix voi valittaa päätöksestä vetoomustuomioistuimeen - ja päätös ei ole lainvoimainen ennenkuin kaikki valitusasteet on käyty läpi (tai Netflix päättää jättää valittamasta tuomiosta).

Päivitetty 4.4.2026: Poistettu maininta siitä, että päätös voi vaikuttaa myös Suomeen. Suomessa yrityksillä ei ole Italian kaltaista velvoitetta perustella tilausmaksujen nostoa.