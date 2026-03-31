IT-jätti antoi karut potkut 30 000 työntekijälle - sähköposti aamukuudelta

Amerikkalainen IT-jätti Oracle on irtisanonut varsin karulla tavalla jopa 30 000 työntekijäänsä ympäri maailmaa.

Niissä maissa, joissa irtisanomisista ei vaadita etukäteen tietoa, yhtiö lähetti yksinkertaisesti kaikille irtisanottaville työntekijöilleen tiedon potkuista sähköpostilla aamukuudelta.

Lähettäjänä viesteissä oli vain "Oracle Leadership" eli Oraclen johto, ilman yhdenkään johtajan nimeä. Uutislähteiden mukaan yhtiö ei kertonut tulevista potkuista edes irtisanottavien esihenkilöille tai henkilöstöhallinnolle, eli ne tulivat täytenä yllätyksenä ennen aamukahvia tiistaina 31.3.2026.

Times of Indian mukaan valtaosa irtisanomisista osui Yhdysvaltoihin ja Intiaan.



Irtisanottaville tarjottiin ilmeisesti irtisanoutumispaketti, mutta sillä ehdolla, että työntekijä allekirjoittaa irtisanoutumisensa hyväksymisen sopimuksen välittömästi.

Oracle on viimeisen vuoden aikana laajentanut vauhdilla tekoälyfirmojen tarpeisiin rakennettavien datakeskustensa määrää ja samalla yhtiön velkavuori on kasvanut hurjaa tahtia.