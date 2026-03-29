GitHub Copilot ryhtyy kouluttamaan tekoälyään käyttäjiensä koodilla

Microsoftin omistama, maailman suurin ohjelmakehitysprojektien koodivarasto GitHub ryhtyy käyttämään käyttäjiensä ohjelmakoodeja oman tekoälynsä koulutusmateriaalina.

Muutos alkaa 24. huhtikuuta, 2026 ja se ei koske tavanomaista GitHubin käyttöä, vaan ainoastaan niitä käyttäjiä, jotka käyttävät myös GitHubin omaa GitHub Copilot -tekoälyä.

Muutoksen jälkeen kaikki Copilotin kanssa käydyt keskustelut, promptit ja Copilotin tuottama koodi otetaan osaksi Copilotin tekoälyn koulutusmateriaalia. Microsoftin mukaan muutos tulee parantamaan merkittävästi GitHub Copilotin tuottaman koodin tasoa, kun se pohjautuu jatkossa oikeaan elämään ja kehittäjien tekoälyn kanssa jo aiemmin käymiin keskusteluihin.

Ikäväksi muutoksen tekee se, että kyseessä on ns. opt-out -ratkaisu: kaikki GitHub Copilotin käyttäjät ovat automaattisesti uuden käytännön parissa, elleivät he itse kieltäydy toimintojensa jakamista tekoälyn koulutusmateriaaliksi.





Käytännöstä voi kieltäytyä kirjautumalla GitHubiin ja suuntaamalla sieltä asetuksiin ja kytkemällä toiminnon pois päältä (yllä olevassa kuvassa esimerkki).

Jos uudesta toimintatavasta ei kieltäydy, näitä asioita käytetään jatkossa Copilotin koulutusmateriaalina:

tekoälyn tuottamat koodit, jotka käyttäjä on hyväksynyt tai muokannut

kaikki promptit mitä tekoälylle on lähetetty

kaikki promptien mukana lähetetty konteksti eli yleensä osia olemassa olevasta koodista

tieto siitä, mitä koodia näkyvissä olevassa muokkausikkunassa on ollut osoittimen kohdalla, kun Copilot on tarjonnut valmista koodintäydennystä

käyttäjän koodiin lisäämät kommentit ja dokumentaatiotiedostot

tiedostojen nimet, repositoryn rakenne ja tieto siitä, miten käyttäjä liikkuu eri tiedostojen välillä

käyttäjän antama palaute Copilotin antamiin ehdotuksiin (peukut ylös ja alas)



Aivan kaikkea Copilotille ei kuitenkaan valu, eli esimerkiksi firmojen (enterprise) yksityiset repositoryt eivät miltään osi liiku Copilotin koulutusmateriaaliksi. Samoin kaikki yritystileihin (Business tai Enterprise -tilaus) liittyvä tieto jätetään koulutusmateriaalin ulkopuolelle.

Lisäksi vanhat, yksityiset (yksityiskäyttäjiekin) koodivarannot eli repositoryt jätetään koulutusmateriaalin ulkopuolelle, jos niiden kanssa ei käytetä Copilot-tekoälyä. Heti, jos Copilotia käyttää tällaisissa koodivarannoissa, ne siirtyvät automaattisesti koulutusmateriaaliksi, mikäli käyttäjä ei ole kieltäytynyt tietojensa käyttöä tekoälyn koulutusmateriaalina.



Tietoja ei tietoturvaselosteen mukaan jaeta Microsoftin ulkopuolisille tahoille: eli esimerkiksi OpenAI ei saa koulutusdataa käyttöönsä, mutta Microsoftin kaikki sisäiset yksiköt pystyvät hyödyntämään GitHub Copilotille kerättyä koulutusmateriaalia.