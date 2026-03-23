Rekisteröidy
AfterDawn logo
KILPAILU: Tilaa uutiskirjeemme, voita roboimuri tai kännykkä

Philips hylkää Google TV:n - jatkossa yhtiön televisiot käyttävät eri käyttöjärjestelmää

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Kiinalainen TPV Technology, joka valmistaa Philipsin brändillä myytäviä televisioita, on ilmoittanut hylkäävänsä Googlen televisioiden käyttöjärjestelmän eli Googla TV:n.

Yhtiö siirtyy käyttämään kaikissa uusissa televisioissaan Titan OS -käyttöjärjestelmää. Titan OS on eurooppalainen, Linuxiin pohjautuva televisioiden käyttöjärjestelmä, jossa kuitenkaan ei ole yleensä käytössä ns. natiivisovelluksia, vaan kaikki suoratoistopalvelujen sovellukset ovat yleensä web-teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja.

Philipsin brändillä myytävät televisiot ovat erityisen suosittuja Euroopassa, myös Suomessa. Titan OS on laitevalmistajille houkutteleva alusta, sillä se keskittyy vahvasti ns. FAST-kanaviin. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että television "mukana" tulee ilmaiseksi katsottavia, nettipohjaisia TV-kanavia, joiden sisältö on saatavilla vain kyseisen käyttöjärjestelmän kautta. Titan OS myy mainostilaa näihin kanaviinsa ja jakaa mainosmyynnistä syntyneet tulot laitevalmistajien kesken. Eli hyppäämällä Titan OS:n leiriin TPV Technology saa televisioidensa ostajista myös jatkuvaa tulovirtaa television myynnin jälkeenkin.


Aiheesta uutisoineen Flatpanels HD:n mukaan isoin muutos Titan OS:ään siirtymisessä kuluttajien kannalta on todennäköisesti se, että Titan OS ei tue lainkaan Google Cast -tekniikkaa eli "chromacastaysta" puhelimelta televisioon. Apple AirPlay sen sijaan on tuettu myös Titan OS:ssä, joten Applen ekosysteemin käyttäjät voivat jatkaa laitteiden välistä yhteispeliä entiseen tapaan.

Suoratoistopalveluista Titan OS:llä tuettuina ovat ainakin Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube ja Yle Areena. Puuttuvista isommista palveluista tärkeimmät ovat todennäköisesti Spotify ja Apple TV. Eli vaikka Applen laitteilta videon lähettäminen Titan OS -televisioille toimiikin, varsinaista Apple TV -suoratoistosovellusta ei Titan OS:stä toistaiseksi löydy.

Ylläpidämme AfterDawnissa erillista listaa siitä, mitä käyttöjärjestelmää eri televisiobrändit käyttävät, johon suosittelemme tutustumaan.

KOMMENTOI

Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
 Threadsin logo
Threads
 Blueskyn logo
Bluesky
 Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki