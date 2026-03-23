Philips hylkää Google TV:n - jatkossa yhtiön televisiot käyttävät eri käyttöjärjestelmää

Kiinalainen TPV Technology, joka valmistaa Philipsin brändillä myytäviä televisioita, on ilmoittanut hylkäävänsä Googlen televisioiden käyttöjärjestelmän eli Googla TV:n.

Yhtiö siirtyy käyttämään kaikissa uusissa televisioissaan Titan OS -käyttöjärjestelmää. Titan OS on eurooppalainen, Linuxiin pohjautuva televisioiden käyttöjärjestelmä, jossa kuitenkaan ei ole yleensä käytössä ns. natiivisovelluksia, vaan kaikki suoratoistopalvelujen sovellukset ovat yleensä web-teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja.

Philipsin brändillä myytävät televisiot ovat erityisen suosittuja Euroopassa, myös Suomessa. Titan OS on laitevalmistajille houkutteleva alusta, sillä se keskittyy vahvasti ns. FAST-kanaviin. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että television "mukana" tulee ilmaiseksi katsottavia, nettipohjaisia TV-kanavia, joiden sisältö on saatavilla vain kyseisen käyttöjärjestelmän kautta. Titan OS myy mainostilaa näihin kanaviinsa ja jakaa mainosmyynnistä syntyneet tulot laitevalmistajien kesken. Eli hyppäämällä Titan OS:n leiriin TPV Technology saa televisioidensa ostajista myös jatkuvaa tulovirtaa television myynnin jälkeenkin.



Aiheesta uutisoineen Flatpanels HD:n mukaan isoin muutos Titan OS:ään siirtymisessä kuluttajien kannalta on todennäköisesti se, että Titan OS ei tue lainkaan Google Cast -tekniikkaa eli "chromacastaysta" puhelimelta televisioon. Apple AirPlay sen sijaan on tuettu myös Titan OS:ssä, joten Applen ekosysteemin käyttäjät voivat jatkaa laitteiden välistä yhteispeliä entiseen tapaan.

Suoratoistopalveluista Titan OS:llä tuettuina ovat ainakin Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube ja Yle Areena. Puuttuvista isommista palveluista tärkeimmät ovat todennäköisesti Spotify ja Apple TV. Eli vaikka Applen laitteilta videon lähettäminen Titan OS -televisioille toimiikin, varsinaista Apple TV -suoratoistosovellusta ei Titan OS:stä toistaiseksi löydy.

Ylläpidämme AfterDawnissa erillista listaa siitä, mitä käyttöjärjestelmää eri televisiobrändit käyttävät, johon suosittelemme tutustumaan.