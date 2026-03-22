Ilmainen, yksityisyyttä kunnioittava VPN tulee osaksi Firefoxia

Mozilla on kertonut isoista uudistuksista Firefoxiin, jotka parantavat käyttäjien tietoturvaa ja yksityisyyttä.

Kentiesn mielenkiintoisin julkaistuista uudistuksista on ilmainen, sisäänrakennettu VPN. Kaikille Firefoxin käyttäjille luvataan jatkossa ilmaiseksi 50 gigatavun verran VPN-käyttöä kuukausittain. Mozillan itsensä mukaan markkinoilla olevat ilmaiset VPN-palvelut ovat yleensä vähintäänkin kyseenalaisia yksityisyydensuojan osalta - ja Firefoxin sisäänrakennettu VPN tarjoaa ratkaisun juurikin tähän ongelmaan.

VPN tulee saataville jo aivan maaliskuun 2026 lopulla, mutta ainoastaan Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa. Siitä, milloin VPN-palvelu laajenee muihin maihin, kuten Suomeen, ei annettu vielä mitään aikatauluarvioita.

Firefox ottaa mmyös erkittävän askeleen eteenpäin, sillä siitä tulee ensimmäinen selain, joka tukee uutta Sanitizer API -rajapintaa. Kyseessä on verkkoturvallisuuden standardi, joka auttaa ehkäisemään sivustojen välisiä komentosarjahyökkäyksiä (cross-site scripting, XSS), jotka ovat yksi yleisimmistä ja haitallisimmista verkon haavoittuvuuksista. Sanitizer API:n avulla kehittäjät voivat helposti puhdistaa epäluotettavan HTML-sisällön ennen sen lisäämistä verkkosivulle, mikä vähentää haavoittuvuuksia ilman, että vaaditaan suuria muutoksia olemassa oleviin verkkosivustoihin.



Käytettävyyden parantamiseksi Firefoxiin tulee useita uusia ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa päivittäistä moniajoa ja työn hallintaa. Esimerkiksi Chromestakin jo tuttu Jaettu näkymä mahdollistaa kahden verkkosivun tarkastelun rinnakkain yhdessä ikkunassa, mikä helpottaa vertailua ilman tarvetta hyppiä välilehtien välillä. Välilehtimuistiinpanot puolestaan tarjoavat mahdollisuuden lisätä muistiinpanoja yksittäisiin välilehtiin, mikä auttaa muistamaan keskeneräiset tehtävät ja jatkamaan niistä myöhemmin. Jaettu näkymä ja parannellut välilehdet saapuvat jo 24.3.2026 julkaistavaan Firefox 148:een.

Ulkoasun osalta Firefox saa myös kasvojenkohotuksen. Tulevat päivitykset sisältävät päivitetyt teemat, ikonit ja käyttöliittymäelementit, joiden tarkoituksena on modernisoida selaimen ilmettä ja parantaa käytettävyyttä. Samalla selaimeen on tuotu uusi maskotti, Kit, jonka tehtävänä on tuoda ripaus lämpöä ja tuttuutta selauskokemukseen.