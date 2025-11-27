Black Friday: Sony Playstation 5 halvemmalla kuin koskaan aiemmin

Sony Playstation 5 -pelikonsolin hintahistoria on ollut sen eliniän aikana hyvin poukkoilevaa. Konsolin hinta on sahannut välillä todella korkealla - ja välillä taas varsin maltillisissa numeroissa.

Näin Black Fridayn astuessa vihdoin pääpäiväänsä, irtoaa Playstation 5 nyt omaksi halvemmalla kuin kertaakaan koko konsolin olemassaolon aikana.

Tarjouksessa oleva versio on Playstation 5 Slim Digital Edition teratavun tallennustilalla ja kahdella PS5-ohjaimella.

Playstation 5:a on halvimmillaan myyty 379 euron hintalapulla, mutta nyt konsolin saisi vielä karvan verran tätäkin halvemmalla eli 369 eurolla.

Tarjouksesta tekee erittäin myös mukana tuleva toinen ohjain. Tarjous löytyy täältä:

Digital Edition tarkoittaa siis Playstation 5:n yhteydessä sitä, että konsolissa ei ole lainkaan optista levyasemaa, vaan pelit hankitaan digitaalisesti Sonyn sovelluskaupasta. Halutessaan konsoliin voi toki ostaa erillisen ulkoisen optisen aseman.

Lisäksi tarjouksessa on nyt myös Playstation 5 Pro -konsoli, joka irtoaa 749 eurolla. Kyseinen hinta on konsolin halvin koskaan, mutta kesällä 2025 konsolia myytiin täsmälleen samalla hinnalla kuin nyt.

Pron tarjous löytyy täältä:

Ja vielä Playstation-tarjousten suman täydentää etäpelaamisen mahdollistava Playstation Portal, joka vaatii toimiakseen "oikean" Playstationin, mutta mahdollistaa sen jälkeen pelien pelaamisen käsikonsolilla.

Playstation Portalia myytiin vuoden 2024 joulun aikaan halvemmalla kuin nyt, mutta sen jälkeen hinta on pyörinyt noin 220 euron kieppeillä tai sen yli. Nyt Portalin saisi ostettua 209 eurolla.

Playstation Portalin tarjous löytyy täältä:



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.