YouTube Premiumista tulossa halvempikin versio

YouTube on puskenut käyttäjiä kovalla kädellä kohti maksullista YouTube Premium -tilausta. Tärkein "työkalu" tässä maksulliseen versioon ohjailussa on ollut YouTuben emoyhtiön, mainosjätti Googlen, herkeämätön työ mainosestäjien estämiseksi YouTubesta.

Näyttääkin siltä, että YouTube saattaa hyvinkin voittaa sodan mainosestäjiä vastaan tänä vuonna, kun parhaiden mainosestäjien käyttämä ohjelmointirajapinta lopetetaan ja lisäksi Chromen lisäosien päivitykset siirtyvät jatkossa Googlen pidemmän tarkastelujakson taakse. Tarkistuksen kestäessä pidempään, ehtii YouTube samalla muuttamaan sivujaan niin, että päivitetty mainosestäjäkään ei pure palvelun videomainoksiin.



Mutta projekti on tuottanut tulosta, sillä YouTube Premium saavutti jo viime vuonna sadan miljoonan maksavan asiakkaan rajapyykin. Samalla kun Premiumin suosio on kasvanut, on Google myös nostanut Premiumin hintaa kovalla kädellä, Suomessakin.

Paketin raju hinnoittelu (15e/kk) on ollut kenties suurin syy osalle käyttäjistä kieltäytyä kohteliaasti maksullisen YouTuben tilaamisesta.

Tähän on ilmeisesti herätty Googlellakin ja yhtiö on nyt mitä ilmeisimmin lanseeraamassa uutta, halvempaa YouTube Premium -tilausmallia.

YouTubelle halvinta sisältöä ovat tavallisten kuluttajien luomat videot, koska niistä YouTuben ei tarvitse maksaa senttiäkään kenellekään. Suurempien influenssereiden osalta YouTube maksaa osan videoiden keräämistä mainostuloista, mutta nekin ovat ilmeisen kannattavaa bisnestä itsessään. Palvelun ylivoimaisesti kalleinta sisältöä ovat mitä ilmeisimmin musiikkivideot, joista YouTube joutuu maksamaan levyteollisuudelle. Luonnollisesti levteollisuusjäteillä on isoakin videoinfluensseria suuremmat muskelit neuvotella itselleen sopiva korvaus musiikkivideoiden näyttämisestä YouTubessa.

Ja tähän saumaan uusi, halvempi YouTube Premium -tilaus iskeekin. Eli uudessa "Premium lite" -tilauksessa kaikki muut YouTubesta löytyvät videot näkyvät ilman mainoksia, mutta musiikkivideoiden osalta mainoksia näkyy kuten tavallisille ilmaiskatselijoillekin. Eli uusi tilausmuoto kosiskelee nimenomaan sitä kasvavaa YouTuben katselijakuntaa, joka ei katso palvelusta musiikkivideoita, vaan kaikkea muuta mahdollista sisältöä.

Siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa, miten paljon halvempi uusi tilausmuoto olisi. Se tiedetään jo, että tilausmuoto tullaan lanseeraamaan ensin Yhdysvalloissa, Saksassa, Australiassa ja Thaimaassa. Muiden maiden osalta aikataulu riippunee siitä, miten hyvin uusi "Premium lite" otetaan ensimmäisissä maissa vastaan.