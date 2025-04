Naveen uudet GT3- ja ST3-sarjan sähköpotkulaudat myyntiin Suomessa

Sähköpotkulautavalmistaja Navee julkisti aiemmin tänä vuonna GT3- ja ST3-sarjat. GT3-mallistoon kuuluu kolme vaihtoehtoa ja ST3-mallistoon kaksi. Uudet sähköpotkulaudat ovat nyt saapuneet Suomessa myyntiin.

GT3-malliston vaihtoehdot ovat GT3, GT3 Pro ja GT3 Max.

Jokaisessa mallissa on 10" Tubeless-renkaat, kaksinkertainen jarrujärjestelmä (edessä rumpujarru + takana E-ABS) ja luistonesto.

Malliston edullisin on 479 euron GT3. Siinä on 700W:n moottori ja 50 kilometrin toimintasäde. GT3 Pro ja GT3 Max maksavat kumpikin 559 euroa. Kummassakin on 1000W:n moottori. Ensimmäinen kykenee 60 kilometrin toimintasäteeseen ja jälkimmäinen jopa 75 kilometrin.





ST3-sarja on Naveen lippulaivamallisto. Näissä on kolminkertainen jarrujärjestelmä (edessä rumpujarru, takana levyjarru, sekä elektroninen E-ABS) ja luistonesto. Lautojen leveys on hieman suurempi ja maavara korkeampi. Nämä myös selviävät hieman jyrkemmistä nousuista kuin GT3-malliston laudat.

ST3:ssa on 1000W:n moottori ja ST3 Prossa 1350W. Kummassakin on myös parempi iskunvaimennus. ST3:n suositushinta on 789 euroa ja ST3 Pron 959 euroa.

Suomessa Naveen sähköpotkulautoja myy Gigantti.