Kiinan teknologiafirmat julkistivat kilpailijan HDMI:lle - GPMI tukee 8K-tarkkuuden kuvaa

Yli viisikymmentä kiinalaista media- ja teknologiayhtiötä on julkaissut yhdessä standardin, jonka tarkoitus on kilpailla HDMI ja DisplayPort -standardien kanssa.

General Purpose Media Interface eli GPMI on suunniteltu 8K -tarkkuuden vidoille. 8K-tarkuudessa on neljä kertaa enemmän kuvapisteitä kuin 4K-tarkkuuden videossa ja 16 kertaa enemmän pikseleitä kuin FullHD-videossa.

GPMI käyttää kahta eri liitintä: toinen, "Type B" on ilmeisesti GPMI:n oma liitintyyppi ja toinen, "Type C" on standardi USB-C -liitin. USB-C -liitintä käytettäessä GPMI pystyy kuljettamaan samassa kaapelissa 240 watin edestä virtaa ja sen datanopeus on 96 Gbps eli se on yli kaksi kertaa nopeampi kuin USB4.

Omalla liittimellään GPMI on vielä kaksi kertaa tuotakin nopeampi, eli se pystyy siirtämään dataa 192 Gbps nopeudella ja lisäksi se tukee 480 watin virransyöttöä.

Aiheesta uutisoi länsimaissa ensimmäisenä Tom's Hardware.



Kiinalaisten yritysten yhteenliittymä GPMI:n taustalla on nimeltään Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance.