YouTubella on nyt yli 100 miljoonaa Premium-tilaajaa

YouTube kertoo blogissaan, että sillä on nyt yli 100 miljoonaa käyttäjää, joilla on käytössä maksullinen YouTube Premium ja YouTube Music. Huomioon on otettu myös vielä ilmaisella kokeilujaksolla olevat käyttäjät.

YouTube Premium maksaa tällä hetkellä Suomessa yhden käyttäjän osalta 11,99 euroa kuukaudessa. Hinta saattaa jossain vaiheessa nousta, sillä hintoja on nostettu jo Euroopassa.

Maksamalla kuukausimaksua käyttöönsä saa mainoksista vapaan YouTuben, mahdollisuuden tallentaa videoita offline-tilaan, taustatoiston ja esimerkiksi parempilaatuiset Full HD -videot. Lisäksi Premium-tilaukseen kuuluu myös YouTube Music -musiikkipalvelu, jonka voi halutessaan hankkia myös erikseen.



Aiemmin saatavilla oli myös Premium Lite -jäsenyys, mutta se poistettiin muutama kuukausi sitten.

Vuoden 2021 syyskuussa uutisoimme YouTube Musicin ja YouTube Premiumin 50 miljoonan tilaajan rajan ylittämisestä. Noin kahdessa ja puolessa vuodessa YouTube on siis onnistunut tuplaamaan tilaajien määrän.

Kasvua on todennäköisesti lisännyt Googlen viime aikoina kiihtynyt taistelu mainosten estäjiä vastaan. YouTube nyt huomauttelee mainosesto-ohjelmaa käyttäville käyttäjille, että sellainen rikkoo YouTuben käyttöehtoja, ja käyttäjän tulisi sallia mainokset tai vaihtoehtoisesti tilata maksullinen Premium.