Näin arvokas YouTube olisi omana firmanaan

Analyytikkofirma MoffettNathanson on arvioinut sitä, miten arvokas YouTube olisi omana, itsenäisenä yhtiönään. Nykyisinhän yhtiö on Googlen emoyhtiön, maailman suurimman mainosfirman Alphabetin tytäryhtiö.

Analyytikot kiinnittävät huomiota etenkin siihen, että mm. Yhdysvalloissa YouTubea katsotaan nykyisin tunneissa mitattuna enemmän kuin televisiota tai suoratoistopalveluita - eli se on ylivoimainen ykkönen televisiosta katsottavan sisällön osalta.

YouTube on onnistunut myös muuttamaan valtavan suosionsa rahaksi: YouTuben oma liikevaihto oli hurjat 54,2 miljardia dollaria vuonna 2024 eli noin 49,9 miljardia euroa. Vertailun vuoksi todettakoon, että kotimaisen Nokian liikevaihto pyörii reilussa 20 miljardissa eurossa.

MoffettNathansonin arvion mukaan itsenäisen YouTuben pörssiarvo olisi huikeat 550 miljardia dollaria eli noin 506 miljardia euroa. Arvion pohjalta olisi itsenäisenä yhtiönäkin yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä. Nykyisin YouTuben emoyhtiön Alphabetin markkina-arvo on noin 1,9 biljoonaa dollaria (noin 1778 miljardia euroa).



MoffettNathansonin arvion mukaan YouTube pystyisi monetisoimaan nykyiset katselijamääränsä vielä huomattavasti nykyistä tehokkaamminkin. Yhtiöhän on toki ottanut isoja askeleita tähän suuntaan, mm. nostamalla reippaalla kädellä Premium-tilauksensa hintoja ja aloittamalla kiivaan taistelun mainosten estäjiä vastaan.

YouTube on kasvattanut suosiotaan viime vuosina erityisesti yli 65-vuotiaiden keskuudessa, jossa analyytikkojen mukaan on nähty katselumäärien kaksinkertaistuminen viimeisen parin vuoden aikana. Seniorikansalaisten katseluosuus kaikesta YouTuben katselusta on noussut jo 15,4 prosenttiin. Yhtenä isona tekijänä kasvussa on ollut se, että YouTubea katsotaan nykyisin pääosin nimenomaan television kautta.

Google osti aikanaan YouTuben itselleen vuonna 2006 ja silloin YouTuben kauppahinta oli 1,3 miljardia euroa.