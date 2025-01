YouTubeen tulee "Näytä jotain" -toiminto

YouTubeen on tulossa toiminto, joka on tuttu vuosien takaa Netflixistä - ja on tavallaan pieni askel TikTokin tontille.

Kyseessä on "Toista jotain" -nappi ("Play something"), joka tekee juurikin sen, mitä nimikin lupaa. Eli painiketta klikkaamalla YouTuben algoritmit arpovat käyttäjän katseluhistorian ja Googlen mainoskoneiston keräämän käyttäjädatan pohjalta videon, joka todennäköisimmin sopisi katsojan makuun juuri sillä hetkellä.

Tavallaan askel on looginen, sillä esimerkiksi TikTok ja YouTube Shorts pohjautuvat käytännössä täysin algoritmien valitsemiin videoihin, eivätkä niinkään käyttäjän aktiivisiin valintoihin tai hakuihin.

Asiasta uutisoineen 9to5googlen mukaan painike avaa YouTube Shorts -käyttöliittymän/soittimen, mutta toistettavat videot voivat olla myös "tavallisia" pitkiä, vaakasuuntaisia YouTube-videoita, jos algoritmi päättää että ne sopivat katsojalle paremmin.



Netflixillä oli vuosien ajan palvelussaan "Yllätä minut"-painike, joka toimi käytännössä täsmälleen samalla tavalla.