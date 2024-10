Kokonainen ylätason verkkotunnus .io saatetaan lakkauttaa

Maailman suurin koskaan olemassaollut imperiumi ei ollut suinkaan Rooman valtakunta, vaan Brittiläinen imperiumi. Siihen kuului laajimmillaan neljännes koko maailman väestöstä ja se oli myös pinta-alaltaan isompi kuin yksikään toinen imperiumi on koskaan ollut.

Britannia ryhtyi purkamaan imperiumiaan toisen maailmansodan jälkeen ja maalla onkin kyseenalainen kunnia siitä, että siitä on irronnut enemmän uusia itsenäisiä valtioita kuin mistään muusta maasta.

Mutta maalla on edelleen pienen pieniä rippeitä siirtomaavallan ja imperiumin ajoista jäljellä. Mutta suurin osa Britanniaan nykyisin kuuluvista, Euroopan ulkopuolella olevista alueista, on varsin tyytyväisiä osaansa, eivätkä haikaile muutosta asemaansa.

Yksi Britannian siirtomaavallan jäänteistä on kuitenkin aiheuttanut kiistaa Britannian ja Mauritiuksen välille.

Chagossaaret on Intian valtameressä sijaitseva, Britannialle kuuluva saariryhmä. Mauritius on vaatinut saaria omakseen aina 1960-luvulta lähtien, mutta Britannia on kieltäytynyt niiden luovuttamisesta.



Tärkein syy saarten pysymiselle Britannian hallinnassa on ollut yhden saarista, Diego Garcian, sotilastukikohta. Kyseinen sotilastukikohta on Yhdysvaltain laivastotukikohta, jonka Britannia vuokrasi Yhdysvalloille.

Mauritius ja Britannia ovat kuitenkin päässeet yhteisymmärrykseen Chagossaarten kohtalosta ja ne siirtyvät Mauritiukselle vuonna 2025.

Samalla syntyy kuitenkin hämmentävä ongelma.

Chargossaaret ovat muodostaneet virallisesti Britannian Intian valtameren alueen. Kyseisellä alueella on oma ylätason verkkotunnus, .io. Eli aivan kuten Suomella on oma ylätason verkkotunnuksensa .fi, on myös kyseisellä alueella ollut omansa.

Ja .io on itse asiassa valtavan suosittu verkkotunnus, sillä se on sopivan "nörtin kuuloinen" ja sopii täydellisesti teknologiayrityksille, joille ei ole enää sopivia .com -osoitteita vapaana.

Mutta brittien Intian valtameren alue lakkaa olemasta vuonna 2025, kun saaret liitetään osaksi Mauritiusta. Tällöin myös teknisesti pitäisi alkaa .io -osoitteen alasajo.

Maailman ylätason verkkotunnuksia koordinoiva IANA on määritellyt säännöissään, että "kadonneet" maat menettävät verkkotunnuksensa viiden vuoden sisällä maan lakkautuksesta laskien.

Kyseinen kohta lisättiin IANAn sääntöihin sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti, mutta Neuvostoliiton vanha .su -verkkotunnus jäi kuitenkin kummittelemaan internetin pimeisiin kolkkiin. Itänaapurin vanha .su toimii edelleenkin, koska millään taholla ei ole oikeutta vaatia sen lakkautusta. Domainista on tullut kuitenkin lähinnä hämärien rikollisorganisaatioiden käyttämä roskaosoite, jonka alla toimii vain kourallinen "oikeita" sivustoja.



IANAn nykyiset säännöt pyrkivät siis estämään vastaavan tahahtumisen jatkossa. Onnistuneesti lakkautettuja osoitteita ovat mm. Jugoslavian entinen ylätason verkkotunnus .yu.

Aurinko laskee vihdoin Brittiläisen imperiumin ylle

Mielenkiintoinen lisäkulma Chagossaarten luovutuksessa Mauritiukselle on myös se, että sen myötä yksi ikuisena pidetty asia muuttuu.

Sanonta "aurinko ei koskaan laske Brittiläisessä imperiumissa" on pitänyt paikkaansa jo vuosisatojen ajan. Kirjaimellisesti.

Eli Britannialla on ollut niin paljon siirtomaita ja alueita ympäri maailmaa, että jossain päin Britanniaa on aina ollut valoisaa.

Mutta kun Chagossaaret siirtyvät Mauritiuksen haltuun, katkeaa tämä perinne. Redditissä on jo laskettu ajankohta sille, milloin aurinko laskee brittiläisen imperiumin ylle ensimmäistä kertaa vuosisatoihin.

Tuo maaginen ajankohta on maaliskuun 21. päivä, vuonna 2025 kello 02:50 UTC eli Suomessa kello on tuolloin aamuyöstä 04:50.