Uusi ratkaisu esti ensimmäiset huijausviestit - Tulokset lupaavia

Ensimmäiset lähettäjätunnukset on nyt suojattu, kun kolmen kuukauden karenssiaika on kuluttua umpeen tunnuksen rekisteröinnistä. Hiljattain uutisoimme, että eri organisaatiot ovat suojanneet jo yli 70 tekstiviestin lähettäjätunnusta. Yksi ensimmäisistä uuden estoratkaisun käyttöönotossa on ollut Elisa, joka on nyt kertonut sen vaikutuksista.

Elisan mukaan ensimmäiset tulokset ovat olleet lupaavia.

"Estoratkaisu on jo lyhyessä ajassa osoittanut tehonsa ja toivomme, että yhä useampi organisaatio rekisteröi lähettäjätietonsa Traficomille. Näin saamme mahdollisimman ison osan huijausviesteistä kitkettyä", kertoo Elisan tietoturvajohtaja Teemu Mäkelä.

Lähettäjätunnuksen suojaaminen tarkoittaa sitä, että kukaan muu ei voi lähettää tekstiviestejä suojatuilla tunnuksilla ulkomailta yleisen ulkomaanrajapinnan kautta ja tätä kautta lähetetty tekstiviestiliikenne estyy. Tämä estää huijaustekstiviestien lähettämisen mahdollisuuden.



Sen lisäksi, että Elisa estää nyt muiden yritysten nimiä huijaavia tekstiviestejä, on se ensimmäisenä operaattorina Suomessa rekisteröinyt omat lähettäjätietonsa Traficomille.

"Tämä näkyy Elisan asiakkaille niin, että kolmen kuukauden siirtymäajan jälkeen ei pitäisi enää saapua Elisan nimeä väärentäviä huijaustekstiviestejä. Tekstiviestit ovat edelleen tärkeä palvelukanava, ja tämä on merkittävä kehitysaskel asiakkaidemme turvallisuudessa", jatkaa Mäkelä.

Huijausviestien lisäksi Suomessa estetään myös huijauspuhelut. Huijauspuheluesto lopetti suomalaista matkapuhelinnumeroa väärentävät puhelut käytännössä kokonaan, ja myös tämä on osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi.

Mäkelä kuitenkin huomauttaa, että kehitysaskelista huolimatta ihmisten tulee edelleen olla tarkkaavaisia netissä.

"Kun yksi huijauskanava tukitaan, rikollisilla on tapana siirtyä uusiin kanaviin ja huijausmuotoihin", Mäkelä summaa.

Huijausviestejä ja muita huijauksia esiintyy edelleenkin paljon. Esimerkiksi viestit, joissa lapsena esiintyvä henkilö ilmoittaa puhelimensa hajonneen ja tarvitsevansa rahaa uuden ostoon ovat edelleen melko yleisiä. Hiljattain poliisi varoitteli Facebook Marketplacessa tapahtuvista niin sanotuista kuriiripetoksista, joilla huijarit saivat haltuunsa tuhansien eurojen edestä rahaa.