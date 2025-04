Jättifirmat palasivat Twitterin mainostajiksi pakon edessä

Financial Timesin saamien tietojen mukaan maailman suurimmat yhtiöt ovat palanneet taas mainostamaan Elon Muskin omistamassa Twitterissä (X).

Yhtiöt lopettivat pitkälti palvelussa mainostamisen sen jälkeen, kun Musk osti Twitterin itselleen, muutti sen nimen X:ksi ja alkoi muuttamaan palvelua äärioikeistolaista sisältöä ja salaliittoteorioita viljeleväksi palveluksi.

Mutta Muskin noustua nykyisen Yhdysvaltain hallinnon myötä epäviralliseksi hallinnon kakkosmieheksi, ovat mainostajat joutuneet pohtimaan suhtautumistaan Twitteriin uudestaan.

FT:n saamien tietojen mukaan mainostajat eivät ole palanneet Twitteriin siksi, että se olisi houkutteleva mainosalusta, vaan siksi, että Twitterissä mainonnasta kieltäytyminen saattaa johtaa Muskin vihan kohteeksi joutumista. Ja samalla myös Donald Trumpin hallinnon silmätikuksi joutumista.

Tai kuten asian ilmaisee Lou Paskalis FT:lle antamassaan haastattelussa: "Mainontaan käytetään juuri sen verran rahaa, että pysyt pois tuhmien listalta". Paskalis on markkinointikonsulttifirma AJL Advisoryn toimitusjohtaja ja entinen Bank of American mediajohtaja. Hänen mukaansa Twitter/X ei ole muuttunut hiljattain yhtään sen turvallisemmaksi brändeille, mutta palvelussa on "pakko" olla, ettei Musk kommentoisi brändiä negatiivisesti - joka voisi horjuttaa yhtiön osakekurssia.



Yksi ensimmäisistä X:ään palanneista mainostajista oli Apple, jonka kerrottiin palanneen mainostajaksi jo helmikuussa 2025.

Arvioiden mukaan Twitter/X:n liikevaihto nousee tänä vuonna 2,3 miljardiin dollariin, kun se oli vielä viime vuonna 1,9 miljardin dollarin tasolla. Matkaa aikaan ennen Muskia on toki vieläkin reilusti, sillä Twitterin liikevaihto oli 4,1 miljardia dollaria vielä vuonna 2022.

Musk on myös haastanut mainostajien etujärjestön Global Alliance for Responsible Median oikeuteen, kun järjestö suositteli aiemmin, että sen jäsenet kieltäytyvät mainostamasta Twitterissä/X:ssä. Järjestö perusteli päätöstään sillä, että Muskin sosiaalisessa mediassa brändi ei voi olla varma siitä, millaisen sisällön yhteydessä se esitetään.