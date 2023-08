Sony paljasti käsikonsolinsa nimen ja hinnan - Lisäksi Sony julkisti kahdet kuulokkeet

Sony on valmistellut PS5-konsolin kaverina toimivan käsikonsolin julkaisua jo jonkin aikaa ja siitä on vähitellen paljastettu tietoja. Toukokuussa Sony kertoi laitteen teknisistä ominaisuuksista ja nyt laite on saanut virallisen nimen sekä hinnan.

Laite kantaa nimeä PlayStation Portal. Laitteessa on 8-tuumainen LCD -näyttö, joka toimii Full HD -tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella. Ohjaimena toimii PS5:n DualSense -ohjain eli tarjolla on kaikki samat ominaisuudet, kuten haptinen palaute sekä adaptiiviset liipaisinpainikkeet.

PlayStation Portal on tarkoitettu käytettäväksi kotona yhdessä PlayStation 5 -konsolin kanssa.

Laite ei toimi itsenäisesti vaan laite yhdistyy Wifin avulla PS5-konsoliin, josta pelit saadaan kannettavalle laitteelle. Laitteella onnistuu sellaisten pelien pelaaminen, jotka on asennettu PS5-konsolille ja käyttävät Dualsense-ohjainta.



PlayStation Portal tulee saataville myöhemmin tänä vuonna 219,99 euron hintalapulla. Sony kertoo myöhemmin, kun ennakkotilaukset käynnistyvät.

Samalla Sony julkisti Pulse Elite -pelikuulokkeet ja Pulse Explore -nappikuulokkeet. Kumpikin hyödyntää langatonta yhteyttä.

Pulse Elite tarjoaa muun muassa häviötöntä ääntä, sisään vedettävän puomimikrofonin ja tekoälyllä varustetun kohinanpoiston taustaäänien suodattamiseksi.

Pulse Explore -kuulokkeissa on kaksi mikrofonia ja myös tekoälyllä varustettu taustaäänien suodatus.

Elite maksaa 149,99 euroa ja Explore 219,99 euroa. Saatavuus ja tiedot ennakkotilauksista ilmoitetaan myöhemmin.

Kumpaakin kuuloketta voi hyödyntää PlayStation Portalin kanssa uuden langattoman teknologian avulla. Kuulokkeiden uusi PlayStation Link -teknologia mahdollistaa pienen viiveen, häviöttömän äänen ja helpon vaihdon useiden laitteiden välillä.

PlayStation Linkin avulla esimerkiksi Explore-kuulokkeet voidaan yhdistää samanaikaisesti PS5:een (USB-sovittimen avulla) ja Bluetoothia käyttävään älypuhelimeen. Jos pelaamisen aikana pelaaja saa puhelun, puheluun voi vastata välittömästi ja puhelun voi hoitaa kuulokkeiden avulla.