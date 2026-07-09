Amazonin oma satelliittinetti on pian valmis ottamaan ensimmäiset asiakkaat vastaan

Amazonin pitkään valmistelema matalan kiertoradan satelliittiverkko on etenemässä kohti kaupallista käyttöönottoa ja ryhtymään kilpailuun Elon Muskin SpaceX:n omistaman Starlinkin kanssa.

Yhtiö on kertonut laukaisseensa avaruuteen jo lähes 400 satelliittia, mikä riittää tarjoamaan jatkuvaa palvelua ensimmäisillä rajatuilla toiminta-alueilla.

Project Kuiper -nimellä tunnettua Amazonin satellittinettiprojektia vetävä Chris Weber kertoi hiljattain sosiaalisessa mediassa (linkki vie X/Twitteriin), että kiertoradalla on nyt 396 toimivaa Amazonin satelliittia. Hänen mukaansa määrä riittää jatkuvan kattavuuden tarjoamiseen ensimmäisillä suunnitelluilla alueilla, vaikka satelliitteja joudutaankin vielä siirtämään lopullisille radoilleen ja verkon optimointi on kesken. Weberin mukaan laukaisuja on tehty riittävästi, jotta palvelu voidaan avata ensimmäisille asiakkaille vielä vuoden 2026 aikana.



Amazonin pitkän aikavälin suunnitelmana on laukaista yhteensä 3 232 satelliittia matalalle Maan kiertoradalle, joten nykyinen noin 400 satelliitin konstellaatio on vasta pieni osa lopullisesta kokonaisuudesta. Amazonin tarkoitus on luoda Leo-palvelusta varteenotettava kilpailija StarLinkille, vaikka StarLinkillä onkin valtava etumatka satelliittien määrässä ja siten myös maantieteellisessä kattavuudessa. StarLinkillä on nykyisin käytössä yli 10 000 satelliittia.

Yhtiö on aloittanut ennakkorekisteröinnin tuleville käyttäjille, mutta ei ole vielä kertonut tarkkoja tietoja hinnoittelusta tai siitä, millä maantieteellisillä alueilla palvelu avataan ensin. Sen sijaan Amazon on avannut hieman teknisiä tietoja asiakaspäätelaitteista. Tarjolle on tulossa kolme erilaista vastaanotinta: pienikokoinen Nano-pääte, joka yltää jopa 100 Mbps nopeuksiin, keskikokoinen Pro-malli, jonka luvataan tarjoavan enintään 400 Mbps nopeuksia, sekä suurikokoinen Ultra-vastaanotin, jonka luvataan saavuttavan jopa 1 Gbps nopeudet ideaalitilanteessa.

Vaikka palvelun käynnistys näyttää olevan aikataulussa, alan aiempi kehitys viittaa siihen, ettei ensimmäisiltä käyttäjiltä kannata odottaa täysin hiottua kokemusta. Kun SpaceX toi Starlinkin varhaisen "Better Than Nothing Beta" -vaiheen markkinoille vuonna 2020, yhtiöllä oli jo lähes 900 satelliittia kiertoradalla, mutta siitä huolimatta palvelu oli rajattu vain tietyille alueille Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Käyttäjäkokemuksissa raportoitiin tuolloin muun muassa satunnaisia katkoja, herkkää reagointia esteisiin, kuten puihin ja rakennuksiin, sekä vaihtelevia latausnopeuksia noin 50-150 megabitin välillä sekunnissa.