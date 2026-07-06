Microsoftilta jättimäiset irtisanomiset – 4 800 työpaikkaa lähtee, Xbox laitetaan uusiksi

Microsoft on ilmoittanut mittavista irtisanomisista, jotka ravistelevat erityisesti yhtiön peliliiketoimintaa.

Yhtiön henkilöstöjohtaja Amy Coleman tiedotti työntekijöille noin 4 800 roolin lähdöstä, mikä vastaa noin 2,1 prosenttia Microsoftin globaalista työvoimasta. Vähennykset kohdistuvat pääasiassa yhtiön kaupalliseen organisaatioon sekä Xbox-yksikköön. Coleman painotti tiedotteessaan, ettei irtisanottuja työntekijöitä korvata tekoälyllä, vaikka sen kehitys muuttaakin parhaillaan työtapoja ja automatisoi arjen tehtäviä.

Suurin myllerrys nähdään Xbox-brändin alla, jossa käynnistyy yksikön historian merkittävin rakenneuudistus. Xboxin johtaja Asha totesi sisäisessä viestissään peliliiketoiminnan olevan tällä hetkellä epäterveellä pohjalla.

Xboxin katteet ovat 3–10 kertaa alhaisemmat kuin vastaavilla alusta- ja julkaisualojen kilpailijoilla, minkä lisäksi toimiala painii parhaillaan historiansa vakavimman laitekriisin kanssa. Xbox lähti nykyiseen konsolisukupolveen pienemmällä laitekannalla ja korkeammilla kustannuksilla, eivätkä suuret panostukset Game Pass -palveluun, monialustaisuuteen tai laajaan pelivalikoimaan kasvaneet odotetulla vauhdilla.



Tämän seurauksena Xbox-tiimiä pienennetään noin 3 200 työntekijällä kuluvan tilivuoden aikana. Näistä vähennyksistä noin 1 600 roolia poistetaan välittömästi.

Irtisanomisten lisäksi Xbox suoraviivaistaa organisaatiotaan, sillä joissakin yksiköissä työ on kulkenut jopa 14 johtajaportaan läpi. Jatkossa johtamistasoja on enintään viisi tai mahdollisuuksien mukaan vain kolme, ja samalla ulkopuolisten alihankkijoiden kuluista leikataan puolet.

Säästötoimet iskevät rajusti myös Microsoftin ostamiin pelistudioihin. Xbox luopuukin neljästä pelistudiosta. Compulsion Games ja Double Fine Productions palaavat itsenäisiksi studioiksi saaden mukaansa omat immateriaalioikeutensa ja rahoituksen tulevia pelejään varten.

Ninja Theory ja Undead Labs puolestaan siirtyvät kokonaan uuteen omistukseen, mutta niille taataan rahoitus Senua-sarjan sekä State of Decay 3 -pelin viimeistelyyn ja kasvattamiseen. Ranskassa sijaitsevan Arkane-studion kohdalla käynnistetään puolestaan neuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa mahdollisten strategisten vaihtoehtojen läpikäymiseksi.

Vähennyksiä ja investointien siirtoja tehdyistä muutoksista huolimatta Xbox vakuuttaa, ettei yhtäkään julkisesti ilmoitettua ensimmäisen osapuolen peliä tai projektia olla perumassa näiden leikkausten yhteydessä, vaikka supistuksia tehdäänkin myös Activisionin, Blizzardin, Bethesdan, Kingin ja Mojangin sisällä.

Mojang ja King puolestaan siirretään raportoimaan jatkossa suoraan Xbox-johtaja Ashalle. Xboxin johdon mukaan tavoitteena on palata kasvuun vuonna 2027 ja rakentaa kurinalaisempi sekä selkeämpi pohja tulevaisuuden pelijulkaisulle.