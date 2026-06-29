Yhdysvallat kielsi Polestarin autojen myynnin
Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen teollisuus- ja turvallisuusvirasto (The U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security) on kieltänyt Suomessakin suositun Polestarin uusien automallien myynnin Yhdysvalloissa.
Kielto koskee vuoden 2027 malleja sekä sitä uudempia Polestarin malleja, eli se ei koske nykyisiä, jo esiteltyjä yhtiön automalleja.
Kieltoa perustellaan Connected Vehicle -säännöllä, joka kieltää sellaisten autojen myynnin, joiden tietojärjestelmät tai ajojärjestelmät ovat jollain tavalla kytköksissä Yhdysvaltain määrittelemiin vihamielisiin maihin, kuten Kiinaan tai Venäjään.
Polestar on kiinalaisen Geelyn kokonaan omistama automerkki, joka syntyi niin ikään Geelyn omistaman Volvon sisarmerkkinä sähköautobisnekseen vuonna 2010 (sitä ennenkin Polestar-brändillä on toki pitkä historia Volvon rinnalla).
Hämmentävää päätöksessä on se, että Volvon brändillä myytäviä autoja saa myydä Yhdysvalloissa jatkossakin. Rajoitukset Kiinaan kytkeytyville autoille luotiin jo Bidenin presidenttikauden aikana ja ne alunperinkin suunniteltiin astuvan voimaan vuodesta 2027 alkaen.
Polestar aikoo lakkauttaa vaiheittain kokonaan Yhdysvaltain toimintonsa ja keskittyy Eurooppaan, joka on jo nyt sen suurin markkina.
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