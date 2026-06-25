Kuski lähti, etävalvonta tuli – Tampereen robottibussilinja siirtyi täysin autonomiseksi

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtänyt Hervantajärven ja Lintuhytin välillä kulkevan robottibussilinjan 301 uuteen vaiheeseen, jossa bussit alkavat liikennöidä kokonaan ilman kyydissä istuvaa turvakuljettajaa.

Kesäkuun 24. päivänä alkaneessa vaiheessa kyseessä on ensimmäinen kerta, kun robottibussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä pelkän etävalvonnan varassa.

Vastaavia täysin autonomisia robottibusseja on kokeiltu maailmalla pääosin rajatuissa ympäristöissä tai pilottihankkeina, mutta Tampereella kyseessä on osa normaalia joukkoliikennettä, joka toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3.

Sähköistä Remotedin pikkubussia on testattu Tampereella todellisissa liikenneympäristöissä marraskuusta 2025 lähtien siten, että mukana on ollut fyysinen turvakuljettaja. Olemme tästä aiemminkin uutisoineet.



Siirtyminen täysin autonomiseen ajoon perustuu kerättyihin kokemuksiin ja testituloksiin, jotka osoittavat liikenteen hoituvan turvallisesti myös ilman bussissa olevaa kuljettajaa. Ajoneuvon maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa, ja todellinen ajonopeus riippuu reitin kohdasta, olosuhteista sekä muista tienkäyttäjistä.

Matka Lintuhytin ja Hervantajärven ratikkapysäkin välillä kestää noin kahdeksan minuuttia, eikä matkan varrella ole laisinkaan välipysäkkejä.

Bussin turvallisuus perustuu useisiin toisiaan täydentäviin järjestelmiin ja jatkuvaan valvontaan. Ajoneuvo liikkuu ennalta määritellyllä reitillä ja tarkkailee ympäristöään jatkuvasti erilaisten sensoreiden avulla.

Jos järjestelmä havaitsee esteen tai poikkeavan tilanteen, bussi pysähtyy automaattisesti ja tarvittaessa hyvinkin nopeasti, minkä vuoksi muiden tielläliikkujien kannattaa pitää robottibussiin hyvä turvaväli.

Liikennettä seuraavat reaaliaikaisesti etävalvomo, joilla on kuva- ja ääniyhteys matkustamoon. Matkustajat saavat yhteyden henkilökuntaan kertomalla asiansa kuuluvalla äänellä, ja hätätilanteita varten autosta löytyvät hätäpuhelin sekä hätäpysäytysnappi ajoneuvon nopeaa pysäyttämistä varten.

Matkustajan kannalta näkyvin muutos perinteiseen bussimatkaan verrattuna on istuma- ja turvavyöpakko. Robottibussi ei suostu lähtemään liikkeelle ennen kuin matkustajat ovat maksaneet matkansa ja kiinnittäneet turvavyönsä, eikä seisomapaikkoja ole lainkaan käytössä.

Kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa, ja vaikka matkustamossa on tilaa lastenvaunuille, ajoneuvo ei ole esteetön. Siitä puuttuu pyörätuoliramppi eikä sisätiloissa ole riittävästi tilaa pyörätuolien kaltaisten apuvälineiden turvalliseen kuljettamiseen.

Uusi tekniikka vaatii matkustajilta myös täsmällisyyttä, sillä robottibussi noudattaa aikatauluaan mahdollisimman tarkasti eikä yleensä odota myöhässä saapuvia.

Pysäkille viime hetkellä juoksevaa matkustajaa ei välttämättä havaita ajoissa rajoitetun näkymän vuoksi, joten Nysse suosittelee saapumaan paikalle hyvissä ajoin kyytiin pääsyn varmistamiseksi.



Matkustaminen sujuu muuten tuttujen käytäntöjen mukaisesti leimaamalla liput oven vieressä olevassa lippulaitteessa. Matkan voi maksaa Nyssen tavallisilla lipuilla, ja maksamista valvotaan kameravalvonnan sekä satunnaisten lipputarkastusten avulla.