Uber-kyyti viidellä eurolla kotiovelta asemalle: HSL aloittaa uuden kokeilun Helsingissä ja Vantaalla

Helsingin seudun liikenne (HSL) ja kyytipalvelu Uber aloittavat yhteistyön, jossa kokeillaan uudenlaisia julkisen liikenteen matkaketjuja.

Huomenna perjantaina 26. kesäkuuta alkavassa kokeilussa matkustajat voivat tilata Uber-kyydin asuinpaikkansa ja lähimmän joukkoliikenteen runkoyhteyden välille kiinteään viiden euron hintaan.

Alustavasti noin kolme kuukautta kestävän kokeilun tavoitteena on selvittää, miten alustatalouden kyytipalvelut voivat täydentää perinteistä joukkoliikennettä ja helpottaa katvealueiden asukkaiden liikkumista.

Uusi liityntäpalvelu ei kuitenkaan ole saatavilla kaikkialla, vaan kokeilu on rajattu kolmelle tarkkaan määritellylle alueelle Helsingissä ja Vantaalla.

Helsingissä kokeiluun kuuluvat Postipuiston ja Itä-Pakilan alueet, ja Vantaalla palvelua pääsee testaamaan Ylästössä.

Kyydin toisen päätepisteen on sijaittava määritellyllä asuinalueella ja toisen nimetyllä runkoliikenteen solmukohdalla. Postipuistosta Uberilla voi hurauttaa Ilmalan, Käpylän tai Huopalahden asemille, kun taas Itä-Pakilasta kyyti vie Oulunkylän tai Pukinmäen asemille tai Teininpuiston pikaratikkapysäkille. Ylästöltä puolestaan voivat matkata viidellä eurolla Martinlaakson, Vantaankosken tai Aviapoliksen asemille sekä Kartanonkosken runkolinjapysäkille.



Kokeilu on integroitu HSL:n selainpohjaiseen Reittioppaaseen. Käyttäjät näkevät Uber-vaihtoehdot normaaleina reittiehdotuksina, ja ehdotuksesta avautuvan linkin kautta voi lunastaa itselleen Uber-kertakäyttökoodin eli voucherin.

Tämä koodi syötetään Uber-sovellukseen matkaa tilattaessa, ja se oikeuttaa kiinteään hintaan joko UberX- tai UberGreen-autojen kyydeissä.

Palvelua on tarjolla kuljettajien saatavuuden mukaan ja vain rajattuina kellonaikoina, minkä lisäksi kyydin tilaajan on oltava vähintään 18-vuotias voidakseen hallinnoida Uber-tiliä.

Alennus kuitenkin koskee vain matkoja, joiden todellinen arvo on korkeintaan 25 euroa. Jos mittarihinta ylittää tämän katon, asiakas maksaa viiden euron perusmaksun lisäksi kattorajan ylittävän osan, jolloin esimerkiksi 27 euron arvoisesta kyydistä jää asiakkaan maksettavaksi 7 euroa.

Lisäksi on hyvä huomata, että viiden euron Uber-maksu ei sisällä varsinaista HSL-lippua, vaan matkan jatkamista varten junassa, bussissa tai ratikassa on oltava erillinen voimassa oleva matkalippu.

Kokeilu on osa EU-rahoitteista GEMINI-hanketta, jonka suomalaisina kumppaneina toimivat Forum Virium Helsinki ja Metropolia-ammattikorkeakoulu.