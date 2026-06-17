Oletko jo Googlen tekoälytilaaja? Ensi viikolla Suomeen saapuvasta Google Home Speakerista saa silloin enemmän irti ilman lisämaksua

Google on virallisesti esitellyt uuden Google Home Speaker -älykaiuttimen, joka saapuu myyntiin myös Suomessa ensi viikolla, 25. kesäkuuta.

Laitteen ennakkotilaukset ovat alkaneet Suomen Google Storessa 119,99 euron hintaan. Alun perin jo viime vuoden puolella vilautettu laite on Googlen ensimmäinen älykaiutin, joka on rakennettu alusta alkaen uutta Gemini for Home -tekoälyavustajaa silmällä pitäen.

Laitteistoltaan Google Home Speaker tarjoaa 360 asteen tilaäänen, jonka luvataan mukautuvan ympäristöön edistyneen mikrofoniprosessoinnin ansiosta.

Laitteessa on 58 millimetrin kaiutinelementti. Kaiuttimen sisällä hyrrää neliytiminen 2,0 gigahertsin A55-prosessori erillisellä tekoälykiihdyttimellä (NPU), 1 gigatavun käyttömuisti ja 4 gigatavun tallennustila.

Langattomista yhteyksistä tuettuina ovat Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 sekä Thread-reititintuki Matterin kera. Home Speaker toimii siis älykodin yhdistimenä, kuten hiljattain Thread 1.4 -tuen saanut Google TV Streamer.



Ulkoisesti laite on verhoiltu kestävän kehityksen mukaisella, 37-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista tehdyllä 3D-neulotulla kankaalla, ja sen pohjassa loistaa dynaaminen valokehä, joka viestii käyttäjälle Geminin tilasta.

Laitteen päältä löytyvät kosketuspinnat äänenvoimakkuuden ja toiston hallintaan, kun taas yksityisyyden suojaksi taustalle on sijoitettu fyysinen kytkin kolmen suuntamikrofonin mykistämiseksi.

Kaksi tällaista kaiutinta voidaan parittaa stereopariksi, ja ne toimivat yhdessä myös Google TV Streamerin kanssa langattoman kotiteatterijärjestelmän luomiseksi.

Suurin muutos entiseen Google Assistantiin verrattuna löytyy kuitenkin ohjelmistosta, sillä Gemini muuttaa tavan keskustella kaiuttimen kanssa. Käyttäjän ei tarvitse enää opetella kankeita komentoja, vaan Gemini ymmärtää luonnollista puhetta, loogisia rajauksia ja lennosta tehtyjä korjauksia kesken lauseen.

Kaiuttimelle voi antaa useita käskyjä yhdellä kerralla, kuten pyytää sitä himmentämään valot ja asettamaan ajastimen samanaikaisesti. Gemini osaa myös vastata monimutkaisiin, useampaa vaihetta vaativiin kysymyksiin ja se muistaa keskustelun lyhytkestoisen kontekstin.

Tämä mahdollistaa luonnolliset jatkokysymykset ilman, että herätyssanaa täytyy toistaa joka kerta, ja tämä Continued Conversation -toiminto on nyt ensimmäistä kertaa käytettävissä kaikilla tuetuilla kielillä.

Kaikki nämä herkut eivät kuitenkaan kuulu laitteen perushintaan pysyvästi. Ennen syyskuun loppua laitteen ostavat saavat mukana kuuden kuukauden kokeilujakson Google Home Premium Standard -tilauksesta, mutta sen jälkeen parhaat toiminnot lukittuvat kuukausimaksun taakse.

Jos tyytyy ilmaiseen perustasoon, kaiutin hoitaa vain tavalliset arkiaskareet ja median suoratoiston.

Maksullinen Standard-taso maksaa 10 euroa kuukaudessa ja se avaa vapaamuotoisen Gemini Live -keskustelun sekä älykkäät automaatiotyökalut.

Vielä järeämpi Advanced-taso kustantaa 18 euroa kuukaudessa, ja sitä vaaditaan, mikäli haluaa hakea Nest-valvontakameroiden historiasta tapahtumia luonnollisella kielellä tai pyytää kaiuttimelta päivittäisiä yhteenvetoja kodin tapahtumista poissaolon aikana.



Tässä kohtaa kuvaan astuvat Googlen vastikään uudistetut Google AI -tekoälytilaukset. Toukokuussa esitellyt Plus-, Pro- ja Ultra-tasot sisältävät nimittäin nämä älykotipalvelut suoraan paketissaan.

Jos käytössä on jo 22,99 euroa kuukaudessa maksava Google AI Pro -tilaus, siihen kuuluu automaattisesti 10 euron arvoinen Google Home Premium Standard -paketti.

Kaikkein järein, 20 teratavun tallennustilalla varustettu Google AI Ultra puolestaan maksaa Suomessa 99,99 euroa kuukaudessa, mutta se sisältää suoraan 18 euron arvoisen Advanced-älykotitilauksen sekä 14,99 euron YouTube Premium -yksilötilauksen.

Jo valmiiksi tekoälystään maksaville suomalaisille uusi Google Home Speaker on kuitenkin luonteva ja lisäkuluton laajennus älykotiin.