119 euron Google TV Streamerin myynti alkoi

Google julkisti pari kuukautta sitten uudenlaisen medialaitteen, Google TV Streamerin.

Uusi television lisälaite saapuu myyntiin 24. syyskuuta alkaen 119 euron suositushinnalla. Laitetta myydään jälleenmyyjien toimesta sekä Googlen omassa verkkokaupassa.

Google TV Streamer on selvästi kalliimpi kuin edeltäjä eli Chromecast with Google TV 4K, joka tuli saataville 69,90 euron hintaan.

Jälkimmäistä myydään edelleen, mutta aikanaan se tulee poistumaan saatavilta, sillä Chromecastien valmistus on lopetettu.

Streamer asetetaan esimerkiksi TV-tasolle ja siitä löytyy USB-C-, HDMI 2.1- ja Ethernet-portit. HDMI-kaapelia ei mukana toimiteta, vaan sellainen tulee hankkia erikseen.

Edeltäjään nähden Google TV Streamer sisältää 22 prosenttia tehokkaamman suorittimen, enemmän tallennustilaa ja enemmän muistia.



Laite pyörittää Google TV -käyttöliittymää ja toistaa 4K 60 fps -kuvaa. Tuettuna ovat kuvan osalta Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ja HLG sekä äänen osalta Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby Atmos. Streamer kykenee myös kodin älylaitteiden hallintaan.

Uusi laite on myös saanut uudistetun kaukosäätimen. Se on Googlen mukaan helppokäyttöisempi, ja kaukosäätimessä on muokattava painike. Uusi säädin toimii kahdella AAA-paristolla.