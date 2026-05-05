Chrome lataa kaikille tietokoneille automaattisesti 4 gigatavun tekoälytiedoston, kysymättä lupaa

Maailman suosituin selain, Googlen omistama Chrome, lataa nyt automaattisesti jokaiselle tietokoneelle, johon se on asennettu, valtavan suuren lisätiedoston.

Neljän gigatavun kokoinen weights.bin -tiedosto latautuu automaattisesti tietokoneelle ja asettuu samaan hakemistopolkuun, johon Chrome on asennettu.

Kyseinen tiedosto on käytännössä Googlen oman tekoälyn, Gemini Nanon, paikallisen mallin painotiedosto, joka kertoo paikalliselle tekoälymallille miten sen pitäisi toimia ja mitä se osaa.

Eli yksinkertaistaen: (lähes) joka ikiseen tietokoneeseen, jossa on Chrome-selain asennettuna, latautuu paikallinen, käyttäjän tietokoneella pyörivä Googlen tekoälymalli.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että lähes kaikkiin: mikäli tietokone on liian hidas, siinä on liian vähän muistia tai se ei jostain muusta syystä ole Gemini Nanon kanssa yhteensopiva, niin paikallista tekoälymallia ei ladata.

Asian huomasi ensimmäisenä The Privacy Guy, joka kirjoitti aiheesta blogiinsa, selvitettyään ensin mistä on oikein kyse.



Chrome käyttää jatkossa paikallista tekoälyä selaimen tekoälytoimintojen suorittamiseen, eli mm. ehdottamaan mitä sosiaaliseen mediaan pitäisi kirjoittaa tai mitkä välilehdet kannattaisi ryhmitellä yhteen.

Hacker Newsin keskusteluissa eniten kauhistusta aiheuttaa paikallisen tekoälyn massiivinen koko - yhdistettynä siihen faktaan, että Chromella on yli miljardi käyttäjää.

Pelkästään keskisuuressa tuhannen työntekijän yrityksessä pakolla jokaiseen koneeseen latautuva tekoälymalli haukkaa lähes neljän teratavun verran tallennustilaa. Koko maailman mittakaavassa puhutaankin sitten jo hurjista lukemista.

Paikallinen kielimalli kytkeytyy suoraan Chromeen seuraavassa julkaisuversiossa (Chrome 148) tulevaan Prompt API -rajapintaan, joka mahdollistaa sen, että verkkosivustot tai selainlaajennukset käyttävät käyttäjän tietokoneella olevaa paikallista tekoälyä.

Kyseinen 4 gigatavun kokoinen tekoälytiedosto ei olisi millään tavalla pakollinen osa Chromea, vaan selain voisi kysyä käyttäjältä luvan ladata paikallisen tekoälyn vaatimat tiedostot siinä tapauksessa, että käyttäjä haluaa käyttää kyseisiä toimintoja.

Google kuitenkin päätti, että kyselemällä synnytetään turhan paljon kitkaa käyttöönotolle - ja latasi mallit valmiiksi kaikille käyttäjille kysymättä mitään. Tiedoston manuaalinen poistaminen ei auta mitään, sillä Chrome lataa sen uudestaan, jos se poistetaan.

Paikallisen kielimallin saa estettyä näillä ohjeilla, jos tietää mitä tekee ja sukeltaa suoraan Chromen syvempiin asetuksiin. Emme kuitenkaan suosittele tätä tavallisille peruskäyttäjille.

Joten, jos ihmettelit miten tietokoneeltasi hiljattain "katosi" nelisen gigatavua tallennustilaa: syynä on todennäköisesti selaimesi.