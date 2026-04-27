Vinted on jo 8 miljardin euron arvoinen

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Valtavan suosituksi kasvaneen, käytettyjen tavaroiden verkossa toimiva markkinapaikka Vinted on nousemassa yhdeksi Euroopan arvokkaimmista starupeista.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myivät osakkeita uusille ostajille ns. secondary transaction -kierroksella ja Vintedin markkina-arvoksi määräytyi jo hurjat 8 miljardia euroa.

Liettualainen Vinted kertoo yhtiön liikevaihdon nousseen vuonna 2025 jo yli miljardiin euroon - ja luku sisältää vain Vintedin itsensä keräämät välityspalkkiot, ei sen kautta myytyjen tuotteiden arvoa.

Yhtiö toimii 26 maassa ja on jo voitollinen, eli yhtiö ei kerännyt nyt lainkaan itselleen käyttöpääomaa osakeannin kautta, vaan antoi olemassa olevien osakkaiden myydä osakkeita uusille omistajille (yhtiö ei ole vielä pörssissä).

