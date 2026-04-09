Suunnon uudet Spark-kuulokkeet ovat kuin puettava valmentaja – mittaavat juoksutekniikkaa ja tarkkailevat niskan asentoa

90-vuotisjuhlavuottaan viettävä suomalainen Suunto laajentaa open-ear-kuulokkeiden mallistoaan uudella Suunto Spark -mallilla. Vaikka laite on 149 euron hinnallaan edullisempi kuin yhtiön aiempi Wing 2 -lippulaivamalli, se tuo mukanaan tukun teknisiä innovaatioita, jotka muuttavat kuulokkeet passiivisesta kuuntelulaitteesta aktiiviseksi urheilusensoriksi.





Suunto Sparkin merkittävin uutuus on sen kyky analysoida käyttäjän liikkumista. Kun kuulokkeet asetetaan Suunto-sovelluksessa Sport Mode -tilaan, ne pystyvät seuraamaan ominaisuuksia, joita on perinteisesti totuttu näkemään vain paremmissa urheilukelloissa tai erillisissä kenkäsensoreissa: askeltiheys, maakosketusaika ja pystysuuntainen heilahtelu.

Näiden tietojen avulla juoksija voi parantaa tehokkuuttaan ja vähentää loukkaantumisriskiä. Lisäksi kuulokkeissa on niskan liikkuvuusarviointi, joka auttaa seuraamaan joustavuutta ja liikelaajuutta.

Spark hyödyntää open-ear-teknologiaa, joka jättää korvakäytävän avoimeksi. Tämä parantaa turvallisuutta liikenteessä, kun ympäristön äänet kuuluvat musiikin läpi. Toisin kuin yhtiön aiemmat luujohdekuulokkeet, Spark käyttää hybridi-monielementistä järjestelmää, jonka luvataan muun muassa tarjoavan voimakasta bassoa.

Hifistejä ilahduttaa tuki LHDC 5.0 -koodekille, joka mahdollistaa langattoman Hi-Res-äänen (jopa 96 kHz). Yhteys hoidetaan modernilla Bluetooth 5.4 -standardilla, joka tukee kahden laitteen samanaikaista yhdistämistä (multipoint).





Suunto Spark toimitetaan latauskotelon kanssa. Itse kuulokkeet tarjoavat 7 tuntia kuunteluaikaa, mutta latauskotelo nostaa kokonaisajan 36 tuntiin.

Vaikka Spark on täynnä älyä, se on kevyt: yksi kuuloke painaa alle 10 grammaa. Materiaaleina on käytetty pehmeää silikonia ja titaania. Kestävyyden osalta laitteella on IP55-luokitus, mikä tarkoittaa suojaa hieltä, sateelta ja pölyltä, mutta täysin vesi- ja upotustiiviit ne eivät ole (toisin kuin 169 euron hintainen Wing 2).

Parhaan hyödyn kuulokkeista saa yhdistämällä ne Suunnon urheilukelloon, jolloin kuulokkeet välittävät reaaliaikaista ääniohjausta suorituksesta (esim. syke ja vauhti). Älykkäät sensoritoiminnot vaativat toimiakseen Suunto-sovelluksen, mutta musiikki- ja puhelukäytössä ne toimivat minkä tahansa Bluetooth-laitteen kanssa.

Suunto Spark on saatavilla 8. huhtikuuta 2026 alkaen mustana, valkoisena ja korallioranssina. Suositushinta on 149 euroa.





