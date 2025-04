Kaksi läppärivalmistajaa keskeytti tietokoneidensa myynnit Yhdysvalloissa - tullien takia hinnoittelu on mahdotonta

Kaksi kannettavia tietokoneita valmistavaa yhtiötä on keskeyttänyt joidenkin mallien myynnin Yhdysvalloissa kokonaan. Taustalla ovat Donald Trumpin hallinnon asettamat valtavat, yli 100 prosentin tullit kaikille Kiinassa valmistetuille tuotteille.

Kuluttajaelektroniikka valmistetaan lähes kokonaan Kiinassa, joten päätös kohdistuu samalla tavalla niin amerikkalaisiin yhtiöihin (esimerkiksi Apple ja Dell) kuin muihinkin yhtiöihin.

Yksi myynnin keskeyttäneistä yhtiöistä on modulaarisista läppäreistään tunnettu Framework, joka on 404 Median mukaan (maksumuuri) keskeyttänyt useiden malliensa myynnin Yhdysvalloissa. Yhtiö sanoo suoraan, että keskeytys johtuu uusista tulleista, joka tekee hinnoista kuluttajien näkökulmasta liian kovia. Yhtiö myy nyt vain jo Yhdysvaltain varastoissaan olevia tuotteita.

Myös Razer on päätynyt samaan ratkaisuun. Yhtiö on poistanut Yhdysvaltain verkkosivuiltaan kokonaan mahdollisuuden räätälöidä pian myyntiin tulevaa Blade 16 -kannettavaansa. Samalla tilausmahdollisuus Blade 16 -sarjalle on poistettu sivuilta.



The Vergen mukaan Razerin Yhdysvaltain verkkosivuilta on poistettu myös kaikki muut Razerin kalliimmat tuotteet ja ainoastaan lisävarusteiden ostaminen on tällä hetkellä mahdollista.

Uutisoimme jo ensimmäisten tullien korotuksen yhteydessä siitä, miten elektroniikan hinnat voivat kallistua käsittämättömän paljon Yhdysvalloissa lähiviikkoina ja -kuukausina. Nykyisillä 145% tulleilla mikään yhtiö, ei edes Apple, voi tinkiä katteistaan niin paljoa, että tuotteiden hinnat voitaisiin pitää lähellekään aiemmalla tasolla.

Jos nykyiset tullit säilyvät tällä tasolla, kaikki Yhdysvalloissa myytävä elektroniikka tulee kallistumaan vähintään kaksinkertaiseksi nykytasostaan - todennäköisesti tätäkin enemmän.

Jo aiemmin läppärivalmistajia vastaavaan päätökseen tuli Nintendo, joka poisti amerikkalaisilta mahdollisuuden ennakkotilata tulevaa Switch 2 -pelikonsolia. Syynä on tietysti se, että konsolin hinta julkaistiin päivää ennen kauppasodan alkua - ja mikäli tullit ovat nykytasolla vielä kesäkuussakin, kun konsoli tulee kauppoihin, sen hintalappu on Yhdysvalloissa vähintään tuplat siitä, mitä Nintendo sen lupasi olevan.