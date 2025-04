EU:n salauksen kieltävä lakiehdotus palasi taas - nyt nimellä ProtectEU

Jos tarpeeksi kauan hakkaa päätään seinään, saattaa seinä antaa jossain vaiheessa periksi. Suurin piirtein tällä logiikalla tuntuu toimivan niiden tahojen ajattelu, jotka ajavat päättäväisesti Euroopan Unionissa eteenpäin lakiesitystä, joka ei suostu vain katoamaan.

Vuodesta 2023 lähtien Europol ja useiden EU-maiden poliisiviranomaiset ovat pyrkineet ajamaan läpi lakiesitystä, joka kieltäisi vahvan salauksen Euroopassa kokonaan.

Lakiesitys vaati alunperin viranomaisille tehtyjä takaportteja kaikkeen salattuun viestiliikenteeseen. Eli olipa kyseessä sitten salattu sähköposti, Signal tai WhatsApp, niin viranomaisten pitäisi pääästä lukemaan salattuna vastaanottajien välillä siirtyvät viestit.

Tietoturva-asiantuntijoiden mukaan salaukseen ei yksinkertaisesti voi rakentaa takaovea kenellekään, koska silloin salaus ei ole enää vahva. Takaoven rakentamisella kerrotaan samalla myös rikollisille ja vihollisvaltioille, että palvelussa on olemassa oleva takaovi - jota tekin voitte käyttää päästäksenne käsiksi näihin arkaluontoisiin viesteihin, kunhan vain löydätte takaoven.



Lakiesitys tunnettiin alunperin nimellä CSA / CSAM, mutta sittemmin sen yleisnimeksi tuli Chat Control. Lakiesityksen ensimmäinen yritys haudattiin, kun näytti siltä, että ehdotus ei tulisi menemään EU-maiden äänestyksessä läpi.

Lakiesitystä ei siis koskaan äänestetty nurin, vaan sitä ajavat tahot päättivät vetäytyä ehdotuksesta. Jos laki olisi äänestetty nurin, sitä ei olisi voitu ajaa enää uudestaan ehdotuksena läpi.

Tämän kikkailun ansiosta Chat Control otti ja palasikin takaisin uutena versiona, kuihtuvasta demokratiastaan tunnetun Unkarin ajamana, uudistettuna versiona. Unkari muokkasi lakiesitystä niin, että viestiliikenteen salausta ei varsinaisesti pitäisi murtaa, mutta kaikki viestien liitteet pitäisi kierrättää tarkistussummana valtion tarkastuspalvelimen kautta.

Unkarinkin ehdotus kaatui ja sekin haudattiin, ennen sen viralliseen äänestykseen viemistä. Jälleen kerran, siksi, että se voitaisiin palauttaa taas uudistettuna versiona.

Ja näin kävikin. Chat Control eli CSA eli CSAM on jälleen riemunamme.

Tällä kertaa lakiesitys on taas vaihteeksi vaihtanut nimeä ja tunnetaan nyt nimellä ProtectEU. Ja kuten tähänkin saakka, sitä markkinoidaan lasten suojelulla eli ns. "Mutta ajatelkaa edes lapsia..." -perustelulla.

Lakiesitys on pitkä kuin nälkävuosi ja sen tärkein kohta on piilotettu esityksen keskikohdille:

...valmistellaan teknologista linjausta salaukselle, jonka avulla voitaisiin tunnistaa ratkaisut, joiden avulla viranomaiset voivat päästä käsiksi salattuun dataan laillisesti, ottaen huomioon tietoturvallisuuden sekä kansalaisten perusoikeudet.



Eli ideana on edelleen täsmälleen sama kuin aiemminkin: mahdollistaa pääsy vahvasti salattuun viestiliikenteeseen. Ja vahvasti salattuun viestiliikenteeseen ei voi päästä käsiksi, ellei sitä muuteta vähemmän vahvasti salatuksi eli heikosti salatuksi.

Lakiesityksellä on vahvana tukijana Europol, joka on kertonut suoraan haluavansa kieltää vahvan salauksen Euroopassa. Se on myös vaatinut teknologiayhtiöitä luopumaan salauksen käytöstä vapaaehtoisesti. Europolin vuotaneista muistioista paljastui taannoin myös se, että Europol haluaisi lopulta kaikki Euroopassa liikkuvat viestit itselleen, ilman oikeuden päätöstä tai epäilyä mistään rikoksista.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on kertonut jo vuonna 2023 vastustavansa lakia. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut asiaan kantaa ja linjannut, että vahva salaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, sillä se mahdollistaa yksityisyyden.

Vahvasta salauksestaan tunnettu viestisovellus Signal on vastustanut lakiesitystä kiihkeästi ja on kertonut poistuvansa Euroopasta ennemmin kuin heikentävänsä salausta. Myös Britanniassa on pyritty ajamaan vastaavaa lakia läpi ja siellä mm. maan armeija vastustaa salauksen kieltämistä.