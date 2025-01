Amerikkalaiset haistattavat pitkät omalle hallitukselleen: Läpikotaisin kiinalainen sovellus ampaisi sovelluslistojen kärkeen

Yhdysvallat kieltää kiinalaisen ByteDancen omistavan TikTokin tammikuun 19. päivä, jos maan korkein oikeus ei anna sovelluksen oikeuskäsittelyn ajaksi sille jatkoaikaa.

TikTokia käyttää lähes puolet amerikkalaisista päivittäin ja sen algoritmia ja toimintalogiikkaa on ylistetty viime aikoina sisällöntuottajien keskuudessa täysin ylivertaiseksi vaikkapa YouTubeen tai Instagramin Keloihin verrattuna.

Sovelluksen kieltämiseksi kirjoitettiin erillislaki, jonka perusteluiksi on mainittu oikeastaan vain ja ainoastaan se, että sovellus on kiinalainen. Argumentti on hieman erikoinen siinä mielessä, että valtaosa maailman teknologiasta tehdään Kiinassa.

Lisäksi Yhdysvaltain omat lait sallivat maan omille tiedusteluviranomaisille käytännössä rajattoman pääsyn kaikkeen dataan, joka sijaitsee Yhdysvalloissa - ilman mitään oikeuden päätöksiä. Tämän vuoksi mm. Google Analyticsin käytöstä on saanut sakkoja Euroopassa, kun eurooppalaisten tietoja on siirrety Googlen toimesta käyttäjiä vakoilevaan maahan (eli Yhdysvaltoihin).



Amerikkalaiset käyttäjät ovatkin päättäneet sankoin joukoin protestoimaan vääjämättömältä näyttävää sovelluksen sulkemista vastaan.

Kiinassa, TikTokin kotimaassa, TikTokin kovin kilpailija on sovellus nimeltä Xiaohongshu ("punainen muistio"), joka on eräänlainen "Kiinan Instagram", josta luonnollisesti löytyy myös lyhytvideoiden osuus. Sovellusta ei oltu vielä jokunen kuukausi sitten edes käännetty muille kielille kuin kiinaksi, mutta se on ollut tarjolla sovelluskaupoissa ympäri maailmaa - myös Suomessa.

Nyt kyseinen sovellus on noussut Yhdysvaltain sovelluskauppojen suosituimmaksi sovellukseksi.

Musta huumori on tässä vitsissä kohdallaan, sillä Yhdysvallat haluaa kieltää TikTokin, vaikka maa ei ole esittänyt mitään todisteita siitä, että Kiinan valtio vakoilisi tai ohjailisi TikTokia. Mutta Xiaohongshun osalta tilanne on toinen, sillä se ei yritäkään operoida länsimaisissa raameissa kuten ByteDance, vaan on puhtaasti Kiinan maan sisäisillä säännöillä toimiva sovellus. Ja nyt, amerikkalaiset kertovat päättäjilleen, että he aivan vapaaehtoisesti antavat tietonsa oikeasti Kiinan valtion säännöillä pelaavalle sovellukselle. Etenkin, jos vaihtoehdot ovat lähinnä amerikkalaisten miljardöörien omistamat YouTube Shorts ja Instagram Reels.

Samaan aikaan TikTokin emoyhtiö ByteDance itse pyrkii siirtämään amerikkalaisia käyttäjiään käyttämään toista omistamaansa sovellusta, Lemon8:ia. On epäselvää, koskeeko lähestyvä TikTokin kielto myös Lemon8:ia.

TikTokille on annettu ainoaksi vaihtoehdoksi se, että ByteDance myy TikTokin amerikkalaiselle ostajalle. Yhtiö on kertonut poistuvansa ennemmin Yhdysvaltain markkinoilta, kuin antamalla algoritminsa muiden yhtiöiden omistukseen.



TikTok on viime viikkoina täyttynyt amerikkalaisten sisällöntuottajien jäähyväisistä läheiksi muuttuneille kiinalaisille henkilökohtaisille vakoilijoilleen.

Intiassa TikTok kiellettiin vuonna 2020, kun kaksi jättivaltiota ajautuivat kahnaukseen yhteisellä rajallaan. Sen jälkeen Intiassa ei syntynyt mitään uutta kilpailijaa tilalle, vaan kaikki kävijämassat siirtyivät amerikkalaisiin sovelluksiin, lähinnä YouTubeen ja Instagramiin.