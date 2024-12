Kauan sitten YouTubeen lisätyt kotivideot löytyvät tästä palvelusta

Applen iPhonessa oli vuosien ajan jännittävä ominaisuus, jonka vaikutusta lopulta kovin harvat kuluttajat taisivat ajatella ihan loppuun saakka.

Kun iPhonen kameralla kuvasi videon vuosien 2009 ja 2012 välillä, tarjosi puhelin heti videon tallennuksen lopuksi mahdollisuutta lisätä video YouTubeen. Toiminto oli tarjolla yhdellä napautuksella ja sitä tyrkytettiin aina videon kuvaamisen jälkeen.

Joten luonnollisesti moni napsautti nappia sen kummemin asiaa ajattelematta.

Toiminto oli myös siinä mielessä villisti toteutettu, että Apple ei pyytänyt käyttäjää antamaan videolle kuvausta, nimeä tai otsikkoa kun sen päätti lisätä YouTubeen. Eli lopputuloksena YouTubeen päätyi miljoonia iPhonella kuvattuja videoita, joilla ei ole mitään kuvausta ja joiden otsikkona on videon tiedostonimi. Lisäksi videot lisättiin YouTubeen julkisesti katsottavina.

Eli YouTubessa on tänäkin päivänä noin viisi miljoonaa videota, joilla ei ole lainkaan kuvausta ja joiden nimi on muotoa IMG_0001, IMG_0002, jne.



Vuosien jälkeen yksi ohjelmoija keksi tarttua tähän konseptiin ja rakensi verkkosivuston, joka näyttää vain ja ainoastaan näitä "unohdettuja" videoita.

Projektin nimi on - luonnollisesti - IMG_0001. Palvelu näyttää vain videoita toisensa perään, YouTubesta upotettuna.

Sivuston kehittäneen Riley Walzin mukaan palvelu näyttää vain videoita, joiden nimenä on IMG_XXXX, joiden pituus on korkeintaan 150 sekuntia ja joilla on korkeintaan 150 katsojaa.

Idea on läheistä sukua mm. palvelulle, joka näyttää ainoastaan vähiten katsottuja YouTube-videoita sekä Forgotifylle, joka toistaa Spotifysta biisejä, joita kukaan ei ole koskaan kuunnellut.

Pikaisella tutustumisella löysimme IMG_0001:sta mm. videoita joissa lapsi kävelee keittiössä tuolia työntäen, pikajuoksun telineistä lähdöt treenausta, koiria syömässä ruokaa, tankkeja jossain entisessä neuvostotasavallassa(?) ja ihmisiä syömässä omenapiirakkaa ilman käsiä.

Mielenkiintoinen havainto videoista on sekin, että otos kuvastaa yhtä erittäin merkittävää kulttuurimme muutosta. IMG_0001:ssä vastaantulleista videoista noin puolet on kuvattu vaakasuunnassa, puolet pystysuunnassa. Jos saisimme vastaavan otannan ihmisten puhelimellaan kuvaamista kotivideoista viimeisen kolmen vuoden ajalta, olisi vaakavideoiden osuus todennäköisesti alle prosentin luokkaa kaikista videoista. Eli näemme IMG_0001:n videoissa myös pienen historiallisen ikkunan aikakauteen, jossa pystymuotoinen video oli juuri ohittamassa "perinteistä" vaakasuuntaista videota kuvausmuotona.