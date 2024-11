Instagramin voi pian "resetoida"

Algoritmeihin vahvasti nojaavat sosiaalisen median alustat ovat loppukäyttäjille erittäin helppokäyttöisiä, mutta niillä on omat ongelmakohtansa.

Sosiaalinen media, joka näyttää julkaisuja muussa kuin aikajärjestyksessä syntyivät itse asiassa käyttäjien toiveista ja tarpeista. Kun ensimmäiset Facebookin superkäyttäjät olivat keränneet niin paljon kavereita itselleen, että he eivät enää ehtineet lukea kaikkia kavereidensa julkaisuja, syntyi tarve.

Vastaava tarve syntyi, kun YouTubeen alkoi tulemaan päivittäin niin paljon uusia videoita, että niitä ei yksinkertaisesti enää voinut mitenkään katsoa vuorokauden aikana.

Tämän tyyppisistä ongelmista syntyi ajatus siitä, että palvelu nostaa automaattisesti sisältöä esiin, joka olisi käyttäjälle tärkeintä - ja jotta käyttäjä "ehtisi" sen näkemään, eikä se käyttäjälle tärkein sisältö hukkuisi massaan.

Ja algoritmit ottivatkin ja valloittivat maailman. Harva suomalainen enää edes muistaa, miten Facebook alunperin toimi - tai miten se toimi sen toisessa isossa versiossaan.



Algoritmien avulla on myös syntynyt supersuosituja uusia palveluita, joista kenties tunnetuin on lyhytvideopalvelu TikTok, jonka menestyksestä useimmiten kiitellään juurikin sen nerokasta, käyttäjästään silmänräpäyksessä oppivaa algoritmia.

Mutta algoritmeista on myös haittaa: ne ovat musta laatikko, joiden sisään kuluttajat eivät pysty katsomaan ja päättelemään miksi jokin julkaisu ei näy heillä - ja miksi joku toinen julkaisu näkyy.

Kärjistetyimmillään ongelma rehottaa tällä hetkellä Twitterissä, joka alkoi luisimaan kohti disinformaatiomyllyä Elon Muskin ostettua palvelun. Musk uudelleennimesi palvelun X:ksi ja on määrännyt algoritmeja muutettavaksi jatkuvasti omaan makuunsa sopivaksi. Ehkä räikein esimerkki on tästä se, että oikeastaan kukaan X:n käyttäjä ei voi välttyä näkemästä Muskin omia twiittauksia palvelussa, vaan ne pakkosyötetään kaikkien silmille.

Eli algoritmeja hallinnoiva taho omaa myös valtavasti valtaa siitä, mitä palvelu käyttäjilleen näyttää.

Mutta algoritmeista on myös toisenlaista haittaa: joskus ne oppivat jotain käyttäjästä, joka ei enää myöhemmin pidäkään paikkaansa. Pahimmillaan tilanne on esimerkin omaisesti sellainen, että käyttäjä on syvällä masennuksessa ja kuluttaa ainoastaan sisältöä, joka vahvistaa masennuksessa "rypemistä". Jos käyttäjä lopulta saa itsensä vaikkapa terapian kautta ns. tolpilleen, ei algoritmi välttämättä suostu hellittämään vanhasta oppimastaan - vaan tarjoilee edelleen sisältöä, joka kelpasi synkkinä ajanjaksoina parhaiten.

Toki, tyypillisimmillään algoritmien hölmöilyt ovat vain sitä, että ne liioittelevat: tykkäät yhdestä kissavideosta kerran ja saat sen jälkeen tuhansia ja taas tuhansia kissavideoita eteesi kuukausitolkulla. Vaikket oikeastaan edes pidä niistä.

Metan omistama Instagram on tuomassa tähän varsin kätevän ratkaisun: mahdollisuuden "resetoida" oma algoritminsa.

Toiminto siis nollaa kaiken, mitä algoritmi on käyttäjästä oppinut siihen mennessä. Aivan kaiken. Eli resetoinnin jälkeen omien seurattavien tilien sisällön lisäksi tehdyt Instagramin suositukset saattavat olla mitä sattuu, kunnes Instagram oppii käyttäjänsä tarpeet uudelleen.



Instagramin johtaja Adam Mosseri kertoi suunnitelmasta omalla Instagram-videollaan. Julkaisun aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta kuin että uudistus on tulossa "pian".

Mosserin video alla:

Vastaava toiminto tuli tarjolle TikTokkiin viime vuonna.