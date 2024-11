Google poistaa osalta käyttäjistä kaikki uutissivustot hakutuloksistaan

Perinteiset mediatalot ovat jo vuosien ajan vääntäneet kättä digijättien kanssa varsin erikoisella kulmalla.

Käytännössä verkkoon pikkuhiljaa siirtyneet perinteiset lehtijätit, kuten sanomalehdet, ovat olleet sitä mieltä, että Google ja Facebook rohmuavat niille oikeutetusti kuuluvia tuloja.

Logiikka menee suurinpiirtein näin: Kuluttaja googlettaa jotain asiaa ja yksi hakutuloksista on vaikkapa iltapäivälehden uutinen. Nyt ihminen klikkaa kyseistä hakutulosta ja päätyy kyseisen iltapäivälehden sivulle. Lehti saa tästä vierailusta mainostuloja, sivuillaan näyttämien mainosbannerien muodossa.

Mutta koska kyseinen kuluttaja on mahdollisesti saattanut klikata Googlen sivuilla ollessaan hakutuloksissa myös Googlen näyttämää mainosta, myös Google on tienannut tästä prosessista jotain. Ja perinteisten medioiden mielestä tämä on väärin - ja Googlen pitäisi maksaa myös siitä, että lehdet ylipäätään näkyvät Googlen hakutuloksissa.

Tähän tietysti teknisesti valveutuneemmat kansalaiset ovat huomauttaneet, että mikä tahansa verkkosivusto voi pyytää koko sivuston poistamista Googlesta, lisäämällä sivustolle robots.txt -tiedoston, joka estää Googlea indeksoimasta kyseistä sivua. Tämän jälkeen kyseinen verkkosivusto ei enää näy Googlen hakutuloksissa.



Mutta tämä ei ole medioille käynyt, koska merkittävä osa niiden kävijöistä tulee median sivuille nimenomaan Googlen kautta. (mutta nettijätti Reddit uskalsi tehdä juuri näin ja poisti itsensä muista hakukoneista kuin Googlesta)

Täsmälleen samaa logiikkaa on käytetty myös Facebookissa näkyvien uutislinkkien osalta: eli kun uutislinkit näkyvät Facebookissa, ne tuovat medialle klikkausten kautta lukijoita ja rahaa. Mutta mediat haluaisivat tämän lisäksi Facebookin maksavan myös siitä, että uutislinkkejä ylipäätään voi jakaa Facebookissa.

Tämän, varsin luovaa loogista ajattelua vattiva prosessi on ollut digijäteille osittain liiankin hähmäinen kuvio. Nykyisin Facebook estää kaikkien kanadalaisten uutissivustojen linkkien näkymisen palvelussaan, kun maahan tehtiin pakko, jonka perusteella Facebookin pitäisi maksaa linkkien näkyvyydestä palvelussaan. Homme meni sen verran pahasti pieleen, että Kanadan hallitus rukoili Facebookia lisäämään kandalaiset uutiset takaisin palveluunsa, mutta Facebook kieltäytyi.

Sen sijaan Google on ottanut pehmeämmän linjan ja on suostunut joissain maissa maksamaan uutissivustoille siitä, että ne näkyvät hakutuloksissa. Usein tosin sopimus on tehty siten, että Google ei suostu maksamaan pelkistä linkeistä , vaan laajemmasta uutistiivistelmästä.

Mutta Googlekaan ei ole tilanteeseen mitenkään tyytyväinen, koska matopurkki, jossa pelkkä hakuindeksin osana oleminen olisi riittävä syy saada rahaa hakukoneilta on hyvinkin monia ongelmia aiheuttava tilanne.

Nyt Google onkin testaamassa asiaa, jotta sillä on konkreettista dataa väännön tueksi.



Google aikoo poistaa kokonaan EU-maissa toimivat uutissivustot hakukoneestaan ja mm. Google News -palvelustaan. Testi rajattu siten, että noin prosentti EU-kansalaisista näkee Googlesta testijakson ajan sellaisen version, josta ei löydy lainkaan EU-maissa tuotettuja uutisia.

Testin tarkoitus on osoittaa, että Googlesta tuleva hakuliikenne on itsessään erittäin arvokasta medioille - joten Googlen ei pitäisi vielä maksaa siitä, että mediat ylipäätään ovat hakukoneessa mukana.

Testi ei koske Suomea, vaan on rajattu Belgiaan, Kroatiaan, Tanskaan, Kreikkaan, Italiaan, Hollantiin, Puolaan ja Espanjaan.

Sellaiset maat, joissa Google on pakotettu onnistuneesti maksamaan julkaisijoille, ovat päätyneet hyvinkin mielenkiintoisiin tilanteisiin: esimerkiksi Australiassa Google maksaa rahaa, mutta kaikki raha menee isoille mediataloille - ja itsenäiset uutissivustot eivät saa potista senttiäkään.

Euroopassakin Google on solminut jo osittaisia sopimuksia, joissa se maksaa uutissivustoille rahaa, joskin laajemmasta näkyvyydestä kuin pelkistä linkeistä. Näissäkin rahavirrat menevät pääosin perinteisille, isoille mediataloille. Pelkkien linkkien katsotaan olevan nykyisen EU-lainsäädännön mukaan sellaisia, että niitä saa näyttää ilman maksuvelvollisuutta medialle.