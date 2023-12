Google maksaa sittenkin Kanadan linkkiveron - vastaa noin promillea voitoista

Vuodesta toiseen jokin maailman maa keksii, että verkon teknologiajäteillä on liikaa rahaa - ja että sitä pitäisi jakaa jotenkin. Kovimmin tätä rahan siirtämistä taskusta toiseen ovat lobanneet pitkälti perinteistä uutismediaa edustavat lehdistöjärjestöt.

Lehdistöä edustavien tahojen lempilapseksi on muodostunut idea "linkkiverosta".

Linkkiveron logiikka menee näin: Koska uutissivustojen linkit tulevat Googlen hakutuloksissa ja Facebookin vastaan niin usein, käyttäjät klikkaavat niitä tosi usein ja tuovat valtavat määrät lukijoita uutissivustoille. Tämän vuoksi Googlen ja Facebookin pitäisi maksaa tästä etuoikeudesta uutissivustoille.

Logiikka ei ehkä ihan päättelemällä aukea, mutta suurinpiirtein noin sitä on rakenneltu ympäri maailmaa. Kohteina näissä virityksissä ovat lähes aina sekä Facebook että Google.

Ensimmäinen linkkiveron laiksi asti vääntänyt maa oli Espanja, jo kymmenisen vuotta sitten. Sittemmin vastaavan lain ovat sorvanneet kasaan mm. Australia - ja viimeisimpänä Kanada.



Kanadan lain tultua voimaan, Facebookin emoyhtiö Meta poisti Facebookista ja Instagramista kaikki kanadalaisten uutissivustojen linkit ja kertoi, että yhtiö ei todellakaan aio maksaa mitään siitä ilosta, että ihmiset jakavat uutisia sen palveluissaan.

Google otti saman linjan ja kertoi poistavansa kaikki kanadalaiset uutissivustot hakutuloksistaan.

Mutta nyt jonkinlaista yhteisymmärrystä on saavutettu. Kanadan hallitus on muuttanut lakia siten, että yhtiöt voivat neuvotella yhden, lehdistöä edustavan järjestön kanssa ja sopia kerralla kaikkien uutismedioiden puolesta. Samalla myös korvaukset sovittiin siten, että niistä voidaan sopia kiinteä vuosittainen korvaus - ei mitään "per klikki"-hinnoittelua ei olisi enää käytössä.

Google on nyt päässyt sopimukseen Kanadan lehdistön kanssa: Google maksaa vuosittain kanadalaisille uutissivustoille yhteensä 100 miljoonaa Kanadan dollaria eli noin 68 miljoonaa euroa. Rahat jaetaan sitten Kanadan toimesta eri medioille.

Uutissivustot olisivat itse toivoneet alkuperäisen kaltaista mallia, jossa Googlen olisi pitänyt neuvotella kunkin sivuston kanssa erikseen hinta ja maksaa sen jälkeen jokaista hakutuloksissa näytettyä linkkiä kohden korvaus, kuukausittain.

Nyt Google pääsi eroon ongelmasta, joka maksaa sille 68 miljoonaa euroa. Google teki viimeksi kuluneella 12 kuukauden jaksolla voittoa noin 65 miljardia euroa eli summa vastaa noin promillea (tuhannesosa) Googlen vuosittaisesta tuloksesta.