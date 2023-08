Facebook ja Instagram estivät uutissivustot Kanadassa - pysyvästi

Molemmat Metan omistamat sosiaalisen median jättiläiset, Facebook ja Instagram estävät tällä hetkellä kaikki uutissivustojen linkit ja sisällöt palveluissaan kanadalaisille käyttäjille. Eli kanadalaiset Facebookin ja Instagramin käyttäjät eivät näe ensimmäistäkään uutislinkkiä palveluissa, eivät edes siinä tilanteessa, että joku heidän ei-kanadalainen kaveri olisi jakanut sellaisen.

Luonnollisestikaan kanadalaiset käyttäjät eivät voi myöskään jakaa lainkaan uutissivustojen linkkejä kummassakaan palvelussa, eivät edes julkaisujen kommenteissa.

Taustalla on vuosia vanha vääntö, jota on käyty ympäri maailmaa: suuret uutissivustot katsovat, että Facebook ja Google hyötyvät siitä, että ne näyttävät uutissivustojen linkkejä palveluissaan. Ja uutissivustot haluavat siitä hyvästä rahaa Facebookilta ja Googlelta. Useimpien uutissivustojen liiketoimintamalli pohjautuu siihen, että mitä enemmän niillä on kävijöitä, sitä paremmin ne saavat myytyä mainostilaansa mainostajille. Ja suurimmat liikenteen lähteet uutissivustoille ovat tyypillisesti juurikin sosiaalisen median palvelut - ja Google.



Nyt Meta otti kovat aseet käyttöön, sillä Kanadassa astui hiljattain voimaan laki, joka määräsi Metan ja Googlen maksamaan uutismedioille siitä, että niiden linkkejä näkyy Metan tai Googlen palveluissa. Meta siis päätti vastata lakiin niin, että se yksinkertaisesti ei enää näytä uutissivustojen linkkejä Kanadassa lainkaan. Myös Google on kertonut harkitsevansa samaa - eli kaikkien uutissivustojen estämistä Googlen hakutuloksista.

Vastaavaa ideaa, jossa uutissivustot haluavat rahaa siitä ilosta, että Facebook ja Google lähettävät niille lukijoita, on kokeiltu ennenkin.

Espanja kokeili vastaavaa lakia vuonna 2015, mutta se koski ainoastaan uutisaggregaatteja (kuten vaikkapa Amppareita ja HIGH.FI -uutiskeräintä). Lain seurauksena Google lakkautti Espanjan Google News -palvelun ja espanjalaisten uutissivustojen kävijämäärät romahtivat.

Euroopassa olllaan puuhaamassa vastaavaa lakia, mutta se koskisi koko Euroopan Unionia, myös Suomea.

Uutissivustot voivat halutessaan estää linkkiensä päätymisen vaikkapa Googlen käyttöön jo nyt. Asettamalla palvelimen juureen robots.txt -tiedoston, voidaan sivuston indeksointi hakukoneisiin kieltää kokonaan. Mutta tätä uutissivustot eivät halua, vaan ne haluavat mahdollisimman paljon liikennettä Googlelta ja Metalta - mutta myös sen, että ne maksaisivat uutissivustoille siitä.